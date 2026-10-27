Milwaukee jõudis fantastilise vooru abil meistrisõrmuste lähedale

Milwaukee korjas kaks punkti kolmandas voorus, aga ülejäänud kaheksa punkti viiendas voorus. Sealjuures tegid külalised kaheksa kodujooksu olukorras, kus kaks lööjat olid juba väljas. Midagi sellist pole World Series varem näinud. Seejärel lootuse põhimõtteliselt kaotanud Tampa Bay sai oma ainsa punkti viimases voorus.

Tampa Bay kohal on nüüd üsna tumedad pilved, sest seeria päästmiseks peavad nad võitma neli kohtumist järjest, aga finaalseeriate pikas ajaloos pole ükski meeskond tulnud null-kolm kaotusseisust välja.

Milwaukee võitis seeria kaks esimest mängu kodus 3:2 ja 5:4. Seejuures teises kohtumises jäädi esimeses vooru järel 2:4 taha, aga järgneva matši jooksul leiti siiski kolm vajalikku punkti.

Tänavune World Series võib saada otsa juba teisipäeval, sest siis kohtutakse Tampa Bays uuesti ja külaliste edu korral jääbki see viimaseks mänguks.

1969. aastal loodud Milwaukeel on käsil suurepärane hooaeg, sest võiduprotsendilt (63,6) tehti põhihooajal liiga parim tulemus. Sellele järgnesid edukad seeriad sõelmängudes (San Diego Padresiga 3:1 ja tiitlikaitsja Los Angeles Dodgersiga 4:0).

Pesapalli kõige väärtuslikumat trofeed pole kumbki finaalseerias osalev klubi aga kunagi võitnud. Milwaukee Brewers on pääsenud korra finaali, kuid 1982. aastal tuli tunnistada siis St. Louis Cardinalsi neli-kolm paremust.

1998. aastal liigaga liitunud Tampa Bay Rays on jõudnud World Seriese mängudele kahel korral: 2008. aastal jäädi alla Philadelphia Philliesele üks-neli ja 2020. aastal Dodgersile kaks-neli.

Ka Tampa Bay põhihooaeg kulges kenasti. Oma konverents ehk American League võideti 60,5-se võiduprotsendiga ehk tänavu mängivadki finaalis kaks kõrgeima asetusega meeskonda.