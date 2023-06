Hollase ja Remmelga MK-etapp lõppes kaotusega vaheringis

Hollase ja Remmelga võistluse lõpetasid play-off'is austerlannad Franziska Friedl ja Katharina Schützenhöfer, kes pääsesid kindla 2:0 (21:12, 21:14) võiduga eestlannade üle veerandfinaali. Friedli ja Schützenhöferi hoog jätkus ka veerandfinaalis, kus alistati Kreeka duo Dimitra Manavi ja Mirto Kalamaridou samuti 2:0 (21:10, 21:16), vahendab volley.ee.

Remmelg tõdes, et kuigi teenitud punktide vahe oli suur, ei peegelda see mängupilti. "Skoor on nukker küll, aga mängu ise nii hulluks ei pea. Vastuvõtul jäime hätta ja sealt ka vahe sisse tuli. Üldiselt saime head mängupraktikat ja võistlusrütmi natuke rohkem sisse. Muidugi ootasime rohkemat, aga seekord läks nii," võttis Remmelg turniiri kokku.

Play-off'i viis Hollase ja Remmelga alagrupi teine koht, kui eelnevalt alistati Läti paar Varvara Brailko ja Anete Namiķe 2:0 (21:16, 21:18), aga seejärel kaotati Kreeka paarile Georgia Maria Antonakakile ja Ionna Perdikakile 0:2 (18:21, 16:21).