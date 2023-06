Evenepoel pühendas etapivõidu varalahkunud Mäderile

Seitsmendal etapil pandi ratturite ajad kinni 25 kilomeetrit enne finišit, et sõitjad saaksid viimastel kilomeetritel avaldada austust viiendal etapil hukkunud Gino Mäderile. 113-liikmeline grupp läbis ajavõtupunkti ühiselt ehk kõik ratturid said sama aja kirja.

Pärast ajavõtupunkti läbimist leidis lisakäigu Remco Evenepoel, kes ületas finišijoone esimesena. Teise koha sai Wout van Aert (Jumbo-Visma) ja kolmanda koha Bryan Coquard (Cofidis).

"Kõigile oli selge, et täna erilist võidusõitu ei tule," sõnas Evenepoel. "Ma ei ole selline mees, kes suudab võidust loobuda, isegi kui olukord on väga-väga raske. Minu eesmärk oli Gino auks võita."

