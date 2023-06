Lillemets osaleb nädalavahetusel Ratingeni mitmevõistlusel

Sellel nädalavahetusel toimub Saksamaal Ratingenis kõrgetasemeline mitmevõistlus, kus eestlastest on stardis kümnevõistleja Risto Lillemets.

Tänavu sise-EM-il pronksmedali võitnud Lillemets teeb oma hooaja esimese kümnevõistluse Saksamaal. Lillemets, kelle isiklik rekord 8156 punkti pärineb 2021. aastast läheb starti eesmärgiga täita Budapesti MM-i norm (8460 p) või saada kokku selle lähedane punktisumma, mis annaks talle häid reitingupunkte.

Kümnevõistluse stardinimekirjas on kõige tugevama isikliku rekordiga kodupubliku ees võistlev valitsev Euroopa meister Niklas Kaul (8691 p). Kokku on osalejate nimekirjas 16 meest, kellest kaheksa isiklik rekord on parem kui 8000 punkti.

Naiste seitsmevõistluse nimekaim osaleja on valitsev Euroopa ja maailmameister Nafissatou Thiam, kelle isiklik rekord on nii hea kui 7013 punkti. Kokku on stardinimekirjas 24 seitsmevõistlejat.

Meeste kümnevõistlus saab alguse laupäeval Eesti aja järgi kell 12:00. Ajakava näeb siit.