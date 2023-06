Tiimikaaslase kaotanud Bahrain Victorious lahkub Šveitsi velotuurilt

Õnnetus juhtus neljapäevase etapi viimasel laskumisel. 26-aastast Mäderit elustati kohapeal ning transporditi seejärel helikopteriga haiglasse. Arstid püüdsid tema elu päästa, aga Mäder suri reedel kohaliku aja järgi kell 11.30.

Reedene etapp jäeti küll ametlikult ära, kuid kõik ratturid sõitsid ühiselt kaasvõistleja mälestuseks etapi viimased 20 kilomeetrit. Bahrain Victoriousi ratturid ületasid finišijoone esimesena ning otsustasid pärast sõitu Šveitsi velotuurilt lahkuda. Koos nendega lahkuvad tuurilt ka Intermache-Circus-Wanty ning Tudor Pro Cycling võistkonnad.

Emotional scenes at the Tour of Switzerland after the death of Gino Mader. pic.twitter.com/dzN0ueyykq