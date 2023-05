Pippi Lotta Enok püstitas kaks isiklikku rekordit

Enok alustas võistlust reedel odaviskega, kus saavutas tulemusega 48.66 teise koha. Lisaks tähistas see tulemus eestlanna isiklikku rekordit ning Oklahoma Soonersi kergejõustikuprogrammi ajaloo kuuendat parimat tulemust.

Laupäeval jätkunud võistlusel asus Enok võistlustulle kaugushüppes, kus sai parimal katsel kirja tulemuse 6.65, millega püstitas samuti isikliku rekordi, aga ka ülikooli läbi aegade rekordi.

>>



Pippi Lotta Enok breaks the facility and school record with a PR mark at 21-10 (6.65m) in long jump for second place!#BoomerSooner ☝ pic.twitter.com/Zm92OmQfkX