Võrus toimuval olümpiapäeval saab proovida mitmeid spordialasid

Igas vanuses huvilised on järgmisel teisipäeval, 13. juunil oodatud Võrus olümpiapäevale, kus saab proovida kümneid spordialasid. Samas toimub ka noortesarja TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse finaal, mille avab vabariigi president Alar Karis.

Viiendat korda toimub TV 10 Olümpiastarti finaali raames olümpiapäev, kus iga huviline saab tasuta proovida kümneid suve- ja talispordialasid. Tänavu on suur olümpiapäev Võru linnas, kus EOK eestvedamisel saab vehklemise, motokrossi, orienteerumise kõrval tutvuda laskesuusatamise ja suusahüpetega. Marie Kaldvee ja Harri Lill aitavad veerema panna kurlingu kivid.

"Me paneme pika jääraja maha ja inimesed saavad proovida nii tavalist kurlingut kui ka parakurlingut. Edasi saab poovida rulaga, tõukerattaga, jalgrattaga sõitmist," loetles EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk.

"Õpetatakse kuidas õigesti rulluisutada. Saab mängida korvpalli, hokit, võrkpalli, käsipalli, sulgpalli ja muidugi suusahüppeid, mis on olnud olümpiapäevade kõige populaarsem ala vist, sest kõik tahavad hakata Kristjan Ilveseks."

13. juuni hommikul kell 11 algab Võru staadionil noortesarja mitmevõistluse finaal ning kella neljast kaheksani õhtul on avatud Tamula rannas ja Vee tänava parklas olümpiapäeva alad, kus nõu jagavad treenerid ja sportlased.

"Võrru olümpiapäevale on oodatud inimesed vanuses üks kuni üheksakümmend pluss, sest tegemist on kogu perepäevaga," jätkas Luuk. "Eesti Olümpiakomitee alal kohe alguses, kui inimesed tulevad sisse, näevad Kelly Sildaru, kes näitab oma olümpiamedalit ja olümpiatõrvikuid ning annab autogramme ja on kõige pisemate ehk 1-7 vanuses tillujooksu patroon ehk läheb lastega koos rajale."

Olümpiapäev kulmineerub TV 10 Olümpiastarti finaali avamise ja kontserdiga.

Olümpiapäeva kohta leiab infot siit ja TV 10 sarja mitmevõistluse finaali kohta siit. Kokkuvõttev saade üritustest on ETV kavas 25. juunil kell 15.30.