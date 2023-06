Rasmus Mägi alustab hooaega: võistlusnälg on kindlasti tekkinud

Rasmus Mägi viimatisest võistlusstardist on möödunud üle kümne kuu. Eelmise hooaja viimaseks jooksuks jäi Eugene'is toimunud maailmameistrivõistluste finaal, mis tuli aga läbida vigastuse kiuste. Vaagnaluu väsimusmurrust taastumise järel pani 31-aastane Mägi enda sõnul kokku ühe karjääri terviklikuma ettevalmistuse. Laagrites käis ta Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Türgis.

9. juunil ehk sel reedel tuleb Mägi Pariisi Teemantliiga etapil 400 meetri tõkkejooksus starti. "Oleks eelmine hooaeg vahele jäänud, siis kindlasti oleks võib-olla natukene ärevam see esimene võistlusstart. Aga praegu on paus võistluste vahel võib-olla ainult kuu-kaks pikem, kui see tavapäraselt olnud on. Selles mõttes midagi erilist ei ole. Võistlusnälg on kindlasti tekkinud," rääkis Mägi.

Eelmisel suvel purustas Mägi olulise barjääri, kui sai jagu 48 sekundi piirist. Turus toimunud jooksus sündis Eesti rekord 47,82. Jooksurütmi mõttes plaanib sportlane sel suvel jääda suuresti sama mudeli juurde, mis tõi edu ka Turus.

"Natukene sõltub ikkagi ka tingimustest. Selles mõttes tuleb jätkuvalt olla paindlik ja erinevate tingimustega kohaneda. Aga suuresti, ma usun, et see rütm on paigas - vähemalt selline minimaalne, mis teha tahaks. Aga samas, Pariisi olümpia peale näiteks mõeldes ma usun, et üks-kaks väikest nüanssi on veel, mida hea õnnestumise korral on võimalik siis proovida ja mis loodetavasti võiksid anda veel parema tulemuse," sõnas rekordimees.

Sel aastal on seni alla 48 sekundi jooksnud kaks ameeriklast. Eurooplasi maailma edetabeli esikümnest ei leia. Karsten Warholm pole hooaega veel alustanud. Millised on Rasmus Mägi järgmiste kuude eesmärgid?

"Jooks jooksu järel minna paremaks, saada rütm paremini klappima. Juulis peaks tekkima selline hea moment, kus on võimalik kaks-kolm nädalat jälle natukene tugevamalt treenida, et siis MM-iks parimas hoos olla ja MM-il siis realiseerida need vead, mis eelmisest aastast natukene kripeldama jäid. Vaadates neid eelmise aasta jookse ja kuidas nad tulid, siis ma usun, et varu on. Jah, olen mõelnud erinevate aegade peale, mis mulle meeldiks joosta, aga esmalt tuleb need ära joosta," märkis Mägi.