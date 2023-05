Norman Vahtra loodab jõuda suuremasse klubisse

Kui otsida lõppenud koduse rattaspordinädala kõige silmapaistvamat eestlast, võib selleks pidada Norman Vahtrat. Tour of Estonial saavutas Vahtra kokkuvõttes kolmanda koha, pühapäevane Tartu Rattaralli õnnestus õigel ajal tehtud spurdiga võita.

26-aastane Vahtra on maanteeratturina kogenud juba üpris erinevaid olukordi ja võistlusi. 2019 oli mehe jaoks suurepärane ja tõi lepingu jalgrattaspordi tippseltskonda ehk World Touri kuulunud Israel Start-Up Nationiga.

Kahe hooajaga Vahtra ennast siiski päris tippu ei murdnud. See tähendas karjääri jätkumist madalamal tasemel – viimasel kahel aastal on Vahtra kuulunud Prantsusmaa kontinentaalmeeskonda Van Rysel – Roubaix Lille Metropole.

"Hooaja alguses oleks pidanud olema esialgse plaani järgi rohkem võistluskalendrit. Aga need vähesed võistlused, kus ma käisin, ma arvan, et ma suutsin seal silma jääda päris hästi," lausus ta ERR-ile.

"Hooaja lõpp – august, september – tuleb väga tihe. Ma kindlasti loodan paar tulemust teha välismaal ja edasi suuremasse klubisse järgmine aasta."

Füüsiliselt tugeva ratturina on Vahtra trump võimsus. Ta suudab konkurentide elu raskeks teha pikkade finišispurtidega. World Touris võistlemise kogemus on spordimaailmas kahtlemata hinnatud kaasavara.

"Ma õppisin seda taktikalist poolt kõige rohkem. Kuidas enda paremad omadused võistlustel ära kasutada. Kus säästa ja kus olla. Aga väiksemas klubis ei ole alati sama see taktika," võrdles eestlane.

"Me ei pea olema nii organiseeritud nagu World Touri tiimid. Me saame sellest kasu lõigata – me ei pea näiteks vedama. Aga samas, me ei saa ka nii palju respekti. Positsioonivõitlus on raskem, kui sul on väiksema klubi särk seljas."

Kas unistus suurtuurist elab sinus edasi? "Kindlasti elab, jah."