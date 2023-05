TÄNA OTSE | Naiste võrkpallikoondis alustab Hõbeliigat Läti vastu

Eesti ja Läti kohtusid omavahel ka eelmisel nädalal peetud kahes kontrollkohtumises, kus eestlannad said 3:1 ja 3:2 võidu.

Eesti kuulub Hõbeliigas A-alagruppi koos Põhja-Makedoonia, Läti ja Austriaga. B-grupis mängivad Portugal, Fääri Saared, Montenegro ja Gruusia. Alagrupis mängitakse iga vastasega kodus-võõrsil süsteemis, alagruppide võitjad ja teise koha saajad tagavad koha finaalturniiril. Kui finaalturniiri korraldaja Austria ei tule alagrupis kahe parema sekka, pääseb finaalturniirile lisaks gruppide võitjatele ja korraldajale kahe alagrupi peale parim teise koha saanud naiskond. Finaalturniir toimub 24.-25. juunil Austrias Grazis.

Peatreener Alessandro Orefice ja ka mängijad on välja öelnud, et finaalturniir on miinimumeesmärk ja naiskond sihib liiga võitu. Avakohtumises Lätiga tahab juhendaja näha agressiivset ja enesekindlat esitust. "Oleme sel nädalal tegelenud asjadega, mida kontrollkohtumised meile näitasid, servil oleme püüdnud olla agressiivsemad ja keskendunud. Mul on enne laupäeva hea tunne, sest meie eesmärgid on selged. Püüame olla võitjamentaliteediga ja endasse uskuda. Meie mängijatel on oskused ja kvaliteet olemas, sisendan neile seda nii trennis kui mängudes, nüüd tuleb see meie süsteemi panna. Enesekindlus on kindlasti üks võtmekohti," sõnas Orefice.

Läti naiskond on juhendaja hinnangul hea kaitsemänguga ja agressiivne võistkond. "Lätlannadel on nüüd juures põhisidemängija, keda kontrollkohtumistes polnud. Oleme sellele treeningutes ka tähelepanu pööranud. Läti on hea bloki-kaitsega, hästi liikuv ja hea serviga naiskond. Nad võitlevad kõvasti ja ei anna kunagi alla ning mängivad ka üsna süsteemset võrkpalli. Kahtlemata raske vastane, aga kui oleme enesekindlad ja järgime oma plaani, siis suudame edu saavutada," lisas peatreener.

Eesti koosseis mänguks Lätiga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Nora Lember

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm, Merilin Paalo