Kibbermann: räägime omavahel EM-finaalturniirist palju, oleme kõik elevil

Naiste võrkpallikoondis alistas eelmisel laupäeval enda Euroopa Hõbeliiga avamängus Läti 3:1 (20:25, 25:21, 25:16, 25:21) ning jätkas kolmapäeva õhtul võidukalt, kui sai Austriast 3:0 (25:15, 25:8, 25:23) jagu.

"Pärast [kolmapäevast] mängu ütleks, et kui suudame nii hästi mängida, siis on ainult lust augustis Unibet Arenale astuda. Meie fookus oli hästi paigas ja suutsime kõik asjad ära teha nii, nagu kokku oli lepitud. Sellepärast saime ka mängu nautida ja lustida. Loodan, et suudame veel sellist mängupilti hoida," ütles Kibbermann ERR-ile.

Prantsusmaal klubivõrkpalli mängiv Kibbermann ütles, et ei muretse enda suurenenud koondiserolli pärast. "Tean, et kõik toetavad mind, treener toetab mind, ta aitab mind, kui mul küsimusi on. Arenguruumi on veel tohutult palju, olen veel noor sidemängija kohta, aga kuna mulle meeldib töötada ja juurde õppida, siis on kõik tipp-topp," ütles Kibbermann.

21-aastane sideründaja ütles, et on välismaal mängides saanud palju elukogemust. "Välismaal elamine, kodust eemal olemine, uus algus iga aasta võõraste inimestega - see annab hoopis teise vaatepildi kogu elule," sõnas Kibbermann. "Loodan, et paljud noored koondises saavad ka seda kunagi kogeda."

Eesti naiskonnal on veel Hõbeliigas mängida neli kohtumist, neist järgmine on laupäeval võõrsil Põhja-Makedoonia vastu. Hõbeliiga Final Four leiab aset 24.-25. juunil, misjärel võtab naiskond sihi Euroopa meistrivõistlusteks, mille D-alagrupp mängib Tallinnas.

Kibbermann ütles, et naiskonnas arutatakse kodust EM-finaalturniiri piisavalt. "Iga liigutus, mis trennis teeme, on mõttega, et augustis on vaja seda Unibet Arenal teha. Me räägime sellest palju, oleme kõik väga elevil," sõnas sideründaja.

Kibbermann lisas, et sellise rahvasumma ees mängimist tal varem ette tulnud ei ole. "Kõige lähedam kogemus oli mõned aastad tagasi, kui oli see Eesti 100 suurüritus. Karikafinaal oli, ma olin publikus. Täpselt nii palju mul kogemust ongi. Tartu ongi võib-olla suurim saal, kus mänginud olen," ütles koondislane.