Naiste võrkpallikoondis sai Hõbeliigas teise võidu

Kui kaks esimest geimi kuulusid Eestile suhteliselt kindlalt, siis kolmandas geimis tuli võit pisut vaevalisemalt. Austria püsis pikalt kahe-kolme punkti kaugusel, kuid Eesti pääses geimi keskel viie punktiga ette 17:12. Pärast lühikest mõttepausi suutis Austria oma mängupilti parandada ja peagi oli tablool viigiseis 18:18, ent geimi lõpp kuulus siiski Eestile ja otsustav geim võideti 25:23.

Eesti resultatiivseimaks kerkis Kertu Laak 18 punktiga. Liis Kullerkann tõi 13, Kristiine Miilen 12 ja Silvia Pertens kaheksa punkti. Austria parim oli Emma Hohenauer üheksa punktiga.

Võiduga tõusis Eesti (2-0) Hõbeliiga A-grupis liidrikohale. Austria (1-1) on teisel ning Läti (0-1) ja Põhja-Makedoonia (0-1) vastavalt kolmandal ja neljandal kohal.

Enne mängu:

Naiste võrkpallikoondis alustas Hõbeliigat võidukalt, kui alistas eelmisel laupäeval Läti 3:1 (20:25, 25:21, 25:16, 25:21). Austria alistas enda esimeses kohtumises Põhja-Makedoonia 3:0. Viimati Austriaga mängides sai Eesti eelmisel suvel peetud kontrollmängudes kirja 3:1 võidu ja 0:3 kaotuse.

Pärast võidukat avakohtumist ütles koondise diagonaalründaja Kertu Laak, et naiskonnal võis esimeses mängus publiku ees kramp sisse lüüa, kuid ta loodab, et enam seda turniiri vältel ei juhtu.

Tahaks paremini alustada neid mänge, eks meil on see probleem pikalt olnud. Esimene mäng suure publiku ees, võib-olla lõi natuke kramp sisse, aga suutsime ülejäänud mängu hästi ära hoida, suutsime kahe-kolme punktist vahet hoida ja see on hea märk," ütles Laak pärast mängu.

Naiskonna peatreeneri Alessandro Orefice sõnul on Austria näol tegu teisest klassist võistkonnaga, kui esimene vastane Läti. "Neil on mõned põhimängijad puudu, põhiside ja üks nurk. Aga peame meeles hoidma, et Austria on korraldajana juba koha finaalturniiril taganud ja sellest tulenevalt võib nende koosseisus ka erinevaid taktikalisi käike toimuda," lausus ta.

"Vaimse poole pealt soovin, et mängijad oleksid nii-öelda omas mullis ja suudaksid välist tähelepanu jms mitte endale ligi lasta," jätkas Orefice. "Töötame nende asjade kallal igas trennis ja ka mängudes, et pidevalt areneda ja loodan, et võrreldes esimese mänguga oleme homme sammu võrra paremad."

Rahvusnaiskonna koosseis Austria vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Nora Lember

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Merilin Paalo