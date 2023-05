Viimsi viis pronksiseeria otsustavasse mängu

Pärast tasavägist avaveerandit sai võõrsil mänginud Viimsi hoo sisse ning saavutas neli ja pool minutit enne teise veerandi lõppu 10-punktilise eduseisu. Viimsi edu paisus poolajapausiks Devin Harrise kaugviskest 17-punktiliseks.

Kolmandal veerandil jätkasid külalised stabiilselt ja kuigi Pärnu jõudis kolm minutit enne veerandi lõppu 12 punkti kaugusele, siis Viimsi lõpetas veerandi tugeva spurdiga ja läks viimasele veerandile vastu juba 20-punktilise eduseisuga. Otsustaval veerandil Pärnu enam tagasi tulla ei suutnud ja Viimsi viis 95:72 võiduga seeria otsustavasse viiendasse mängu.

Kõik Viimsi algviisiku mängijad jõudsid kahekohalise punktisummani, Siim-Markus Post tabas kolm korda kaugelt ja lõpetas mängu 21 punkti ning üheksa resultatiivse sööduga. Devin Harris ja Malik Toppin panustasid 19 punktiga, Karl-Johan Lips lõpetas 13 punkti ning seitsme lauapalliga.

Post ütles pärast mängu ERR-ile, et otsustavas mängus peaks kodumeeskonnal eelis olema. "Olime kannatlikud, mängisime oma rünnakut rahulikult lõpuni, otsisime pikalt ja leidsime õigelt kohalt õiged mehed. Lõppude lõpuks saime sisse ka, 95 punkti - pole ammu nii palju visanud," ütles Post. "Nüüd peame selle ära murdma, et kodus lõpuks teha oma kodupubliku ees hea mäng ja võtta see ajalooline medal ära."

Kaotajate eest oli resultatiivseimad Mihkel Kirves ja Robert Valge, kes lõpetasid mõlemad 11 silmaga, Kirves lisas veel seitse lauapalli.

Pronksiseeria otsustav kohtumine leiab aset reedel Viimsis.