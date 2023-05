Tapa teenis käsipalli Eesti meistrivõistluste pronksi

Laupäeval selgitati Eesti meeste käsipalli meistrivõistluste pronksiseeria saatus, kui Raasikul läksid otsustavas mängus omavahel kokku Mistra ja SK Tapa/N.R Energy.

Põhiturniiri vastavalt kolmanda ja neljandana lõpetanud meeskonnad olid kahes esimeses matšis mõlemad võõrsil vastased alistanud ning kahe võiduni mängitava seeria seis oli seega 1:1.

Tempokalt alanud mängus jõuti esimesel kuuendikul küll palju käsipalli mõistes kindlate viskepositsioonideni, kuid resultatiivsusprotsendiga ei hiilanud kumbki tiim. 10. minutil tõi Mistra poolelt Rauno Kopli efektse kaugviskega tabloole viigiseisu 4:4. Seejärel teenis Mistra kaheminutilise karistuse, mille toel suutis SK Tapa Rail Ageni kahe vintviske ning Mikola Naumi tõrjete abil end 20. minutiks 10:5 ette rebida. Vaatamata sellele, et Tapa mängis vahepeal ka neljakesi kaitses. Mistra treener Jüri Lepp aga mängitas esimesel poolajal lõpuks 14 meest ning seetõttu olid tema tiimi jalad veidike värskemad ja suutsid vaheajaks vahe 11:13 peale kahandada.

Teise perioodi algus oli tõeline väravavahtide šõu, kui Naum ühelt ning Armis Priskus Mistra poolelt ilusaid esitusi näitasid. Võõrustajad üritasid endiselt tempot tõsta, kuid värava viskamine valmistas mõlemale meeskonnale raskusi. Alates 39. minutist oli matšis kümneminutiline periood, kus kumbki tiim skoorida ei suutnud. Põua lõpetas alles 50. minutil harjumaalaste Ievgen Buinenko tehes seisuks 16:16. SK Tapa poolt kogu mängu resultatiivselt mänginud Ihor Berzhnyi viis külalised neli minutit hiljem oma teise järjestikuse tabamusega omakorda uuesti 19:17 ette. Naum hiilgas tõrjetega ja seda eduseisu N.R Energy mehed enam ei loovutanud, olles lõpus kindlamad ning kindlustasid endale 23:20 seisuga Eesti meistrivõistluste pronksmedali.

SK Tapa resultatiivseim oli Berezhnyi üheksa väravaga. Mistra poolelt tabas Serhii Orlovskyi kuuel korral. "Tänase võidu võti oli minu ja tiimi emotsioon. Eelmises mängus mängisime tujutult ning tulemus oli kohe teine. Kuigi me ei visanud kümme minutit ühtegi väravat, suutsime siiski selle võistkonna vaimu pealt medali koju viia. Tõestasime sel hooajal Tapaga, et ühtehoidvuse pealt on võimalik alt tõusta ning auhinnalistele kohtadele tulla," alustas Mikola Naum pärast mängu.

"Üks asi on tulemusi teha Põlvas või Kehras, kus kaitse ning mängijate individuaalsed oskused on väga kõvad ja rahad taga suured. Hoopis teine asi aga naasta Tapale, kus väikse linna meeskond veel mõned aastad tagasi oli meistriliiga punane latern ja tõusta sealt kõva võitluse toel medalitele. Paigutaksin selle kuskile sinna vahele, parem kui mõni meistritiitel, kuid ehk mitte päris nii kõva saavutus kui Balti liiga võit," lõpetas Naum vastates küsimusele, kuhu see medal tema pika ja tiitleid täis hooaegade pingereas asetub.

Juba pühapäeval võib Mesikäpa hallis selguda ka Eesti meister, kui kolme võiduni peetava finaalseeria kolmandas mängus kohtuvad Põlva Serviti ja Viljandi HC. Pühapäevased võõrustajad on esimeses kahes kohtumises tugeva lõpu abil vastased alistanud ja juhivad kaks-null.

Kolme võiduni mängitavate finaalmängude ajagraafik:

15.05.23 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC 26:20

18.05.23 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC vs Põlva Serviti 20:25

21.05.23 18:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC

ja vajadusel

24.05.23 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC vs Põlva Serviti

27.05.23 18:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC