Pärnu läks Harti lisaaja võiduviskest pronksiseeriat juhtima

Pärast tasavägist avaveerandit saavutas kodupubliku ees mänginud Viimsi 10:2 spurdiga 12-punktilise eduseisu, kuid Pärnu jõudis poolajaks vahe neljapunktiliseks lihvida ja pausile mindi Viimsi 34:30 eduseisul. Kolmandal veerandil viigistas Pärnu mängu ja oli otsustavale veerandile minnes kahega peal.

Neljandal veerandil oli Pärnu juhtivas rollis ning oli veel minut ja kaks sekundit enne mängu lõppu viie punktiga peal. Karl-Johan Lipsu vabavisked vähendasid vahe kolmele punktile ning üheksa sekundit enne mängu lõppu tabas Siim-Markus Post kahest vabaviskest ühe, et Viimsi kahe punkti kaugusele tuua.

Järgnenud rünnakul läks Pärnu eest vabaviskejoonele Sverre Aav, kes viskas aga mõlemad visked mööda ning järgnenud lauavõitluses tegi Ivo Van Tamm kriitilise vea, mis saatis Devin Harrise hoopis Viimsi eest vabaviskejoonele. Harris ei eksinud ning viigistas kohtumise seisul 77:77. Pärnu sai palli kolme sekundiga tagasi, kuid Robert Valge tagasisammult kaugvise ei tabanud ning pronksiseeria avakohtumine läks lisaajale.

Lisaajal tabas Harris kaugelt ning Viimsi saavutas neljapunktilise edu. Valge täpne kaugvise minut ja 41 sekundit enne mängu lõppu tõi Pärnu punkti kaugusele, kuid sellele vastas kahepunktiviskega Lips, et Viimsi 86:83 ette viia. Järgnenud rünnakul tabas Isaiah Hart kaks vabaviset ja pärast Harrise ebatäpset viset üheksa sekundit enne mängu lõppu võttis Hart palli, viis selle üle väljaku ja tabas pika kahepunktiviske, mis viis Pärnu 87:86 juhtima. Viimsi viimasel võimalusel töötas Lips, et viskele saada, kuid vise blokeeriti ja Pärnu pääses võõrsil napi võiduga.

Robert Valge viskas Pärnu eest 18 punkti, mängu kangelane Isaiah Hart lõpetas 17 punkti ja kuue resultatiivse sööduga. Sverre Aav lisas 14 punkti, kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu, Mihkel Kirves tegi 13 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli.

Kaotajate eest oli resultatiivseim Karl-Johan Lips 23 punkti ja üheksa lauapalliga, Devin Harris viskas 21 silma, võttis kümme lauapalli ja jagas viis söötu. Malik Toppin ja Ronalds Zakis panustasid 17 silmaga.

Kolme võiduni peetav pronksiseeria läheb tagasi Pärnusse, seeria teine kohtumine peetakse laupäeval.