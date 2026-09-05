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PSG kehv hooaja algus sai kodumurul jätku

Jalgpall
PSG mängijad.
PSG mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Valitsev Prantsusmaa jalgpallimeister ja Meistrite liiga tšempion Pariisi Saint-Germain ei ole suutnud koduses liigas kolme vooruga võiduarvet avada.

PSG alustas liigahooaega kahe järjestikuse viigiga Rennes'i (2:2) ja Lille'i (2:2) vastu ning reedel pidi tiitlikaitsja kodumurul tunnistama Monaco 2:1 paremust. Kohtumine algas paremini PSG jaoks, kui 31. minutil viis nad juhtima meeskonna kapten Marquinhos, aga Monaco viigistas 58. minutil portugallasest kaitsja Nazinho väravast ja 72. minutil lõi külaliste võiduvärava belglasest poolkaitsja Stanis Idumbo.

PSG-l on seega kolme vooru järel kirjas ainult kaks punkti, kuid peatreener Luis Enrique hinnangul paanikaks põhjust ei ole. "Me väärisime võitu. Oli tüüpiline mäng, kus oled vastasest selgelt parem ja tekitad rohkem väravavõimalusi, kuid vastase väravavaht (soomlane Lukas Hradecky - toim.) on mängu parim mängija. Nii et kaotusest hoolimata olen oma meeskonna esitusega rahul," rääkis Enrique L'Equipe'ile. "Monaco teab, et kui nad mängivad meie vastu niimoodi kümme korda, siis meie võidame kaheksa korda ja kaotame ühe korra. See üks kaotus tuli täna," lisas ta.

Monacol on ainsa meeskonnana kolme vooru järel täisedu. PSG asub hetkel tabelis 12. kohal. Tuleval nädalal on PSG võistlustules Meistrite liiga alagrupiturniiril, kus läheb esimeses voorus vastamisi Yaya Toure juhendatava Bratislava Slovaniga.

Toimetaja: Henrik Laever

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