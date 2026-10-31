Hakimi oli osaline kõigis viies PSG väravas

PSG jäi võõrsil Le Havre'i vastu juba 18. minutil kaotusseisu, kuid 26. minutil tegi kaptenipaela kandnud Hakimi eeltöö Mika Godtsi viigiväravale ja paar minutit hiljem sai marokolane ise jala valgeks. Teise poolaja alguses skooris Hakimi otse karistuslöögist, misjärel andis 62. minutil väravasöödu Senny Mayulu tabamusele ning vormistas kübaratriki ja mängu lõppseisu 69. minutil.

"Minul oli suurepärane õhtu. Me võitsime, aga sain ühtlasi kirja oma karjääri esimese kübaratriki. Loodetavasti suudan PSG särgis lüüa veel palju väravaid," ütles Hakimi mängu järel.

Kohtumine oli märgiline ka PSG juhendaja Luis Enrique jaoks, kellest sai enim võite (127) saavutanud peatreener klubi ajaloos.

PSG teenis kõikide sarjade peale üheksanda ja koduses liigas kuuenda järjestikuse võidu. Liigatabelis asub 14-kordne Prantsusmaa meister 20 punktiga liidrikohal. Lähim jälitaja Lille, kes võitis reedel vanameistri Olivier Giroud väravast koduväljakul Lens'i 1:0, on kahe punkti kaugusel.