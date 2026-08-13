Võimalikule lõpetamisele vihjanud Messi naasis isa surma järel väljakule

Pärast pikka haigust eelmise nädala laupäeval Rosario kliinikus surnud isa Jorge oli Messi karjääris väga tähtsal kohal. Lisaks isarollile tegutses ta mängija agendina. Kolmapäeval avaldas Messi sotsiaalmeedias isale järelehüüde, kus vihjas ka lõpetamisele. "Ma ei tea, mis ma sinuta peale hakkan," kirjutas Lionel Messi oma Instagrami kontol. "Ma ei tea, kuidas edasi liikuda. Ma mängisin üksnes jalgpalli ja nüüd on mul päris palju kahtlusi, kui kaua seda veel jätkan."

Loetud tunnid hiljem naasis ta aga väljakule, kui vahetati Miami Interi liigade karikamängus Mehhiko klubiga Club Leon teise poolaja alguses sisse. Seitse minutit pärast Messi sissevahetamist asus Inter 2:1 juhtima, kuid lõpuks tuli vastu võtta 2:3 kaotus.

Interi teise värava löönud Yannick Bright ütles, et ei osanud Messi naasmist veel oodata ja lisas, et kõik tiimikaaslased tahavad lihtsalt enda kaptenit toetada. "See näitab, kui palju talle jalgpall korda läheb," ütles Bright. "Kui teda nägin, mõtlesin, et tema nimel annan endast 150 protsenti. See on keeruline olukord. Püüame tema lähedal olla ja teda toetada, nagu saame."

Leoni peatreener Javier Gandolfi ütles, et Messi on hoopis teistsugune inimene kui kõik ülejäänud: "Täna näitas ta jälle, mis puust on ta tehtud."

Kuuendat korda peetavas liigade karikasarjas mängivad MLS-i meeskonnad USA-st ja Kanadast ning Mehhiko profiliigatiimid. See on esimene kord, kui Miami Inter pole sõelmängudele pääsenud.