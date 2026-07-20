Argentina peatreener enda tulevikust: jätkamiseks on vaja väga palju asju

Pärast seda, kui tema meeskond jäi napilt ilma MM-tiitlist, tunnistas Argentina peatreener Lionel Scaloni, et Hispaania oli finaalis parem meeskond. Enda tulevikuplaanides pole Scaloni veel kindel.

Argentina jalgpallikoondis pidi end läbi murdma igast väljalangemismängude voorust. Lisaaja teisel poolajal, mil oldi sunnitud mängima vähemuses, sai meeskonna jõud aga otsa ning Hispaania võitis kohtumise Ferran Torrese väravast seisuga 1:0.

"Tunnen kurbust. Võiks rääkida palju sellest, kuidas me siia jõudsime, kuid sellel pole mõtet. Suur tänu nendele mängijatele, kes meid taas finaali viisid," rääkis Argentina koondise peatreener Lionel Scaloni.

"Hispaanlased olid paremad, see on tõsi, kuid mulle jäävad suurepärased mälestused sellest, mida mu mängijad saavutasid. Me oleme suurepärased võidus ja peame seda olema ka kaotuses. Me kaotasime ja aktsepteerime seda," jätkas Scaloni.

Argentina meeskond jäi teise poolaja lisaminutitel ilma Enzo Fernandezest, kes sai teise kollase kaardi ja eemaldati väljakult.

Argentina legend Lionel Messi lahkus väljakult pisarsilmil pärast oma kolmandat MM-finaali.

Scaloni sõnas, et pole Messiga tema tuleviku osas rääkinud, kuid pidas tema turniiri uskumatuks.

"Ta on nüüd 39-aastane. Minu jaoks oli täiesti selge, et ta mängib seni, kuni otsustab teisiti. Loodan, et kõik tunnevad tema ja tema saavutuste üle uhkust, sest ta on parim jalgpallur, kes eales väljakule astunud. Mul pole selles vähimatki kahtlust ja see, mida ta sellel MM-il tegi, oli uskumatu," ütles Scaloni.

Oma tulevikust rääkides puhkes Scaloni nutma.

"Räägin (jalgpalliliidu) presidendiga. Mul on mõte, mida tahaksin teha, aga minu arvates on igati õiglane, et võtan endale aega, et asju läbi mõelda. Jätkamiseks on vaja väga palju asju: mõtete korrastamist, uut hingamist ja taas sellise meeskonna loomist – see on väga keeruline," sõnas ta.

"Palun vabandust," ütles ta, kui emotsioonid lõpuks võimust võtsid, ning lahkus pressikonverentsilt.

48-aastane treener määrati ametisse pärast seda, kui Argentina langes 2018. aasta MM-il konkurentsist kaheksandikfinaalis. Tema määramist saatis toona kriitika, sest tal puudus kogemus peatreenerina ja ta oli töötanud abitreenerina vaid lühikest aega.

Kui ta pärast lepingu lõppemist detsembris lahkub, teeb ta seda koondise ajaloo edukaima treenerina. Pühapäevane 0:1 kaotus Hispaaniale MM-finaalis järgnes 2022. aasta turniiril võidetud tiitlile ning samuti viis ta 2021. ja 2024. aastal Argentina Copa America võiduni.