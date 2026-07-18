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Finaali eel ehitatakse üles Lionel Messi ja Lamine Yamali vastasseisu

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX / AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli maailmameistrivõistlused kulmineeruvad pühapäeval Hispaania ja Argentina vahelise finaaliga. Ootusi on palju, ka erinevate põlvkondade tippude vahel.

Finaali üks paljudest oodatud duellidest on 39-aastase Lionel Messi ja temast 20 aastat noorema Lamine Yamali vastasseis. Olukorrale lisavad vürtsi fotod, mis tehti 19 aastat tagasi, kus toona 20-aastane Messi vannitab viie kuu vanust Lamine Yamali.

"Lamine on hämmastav mängija, keda ma pingsalt jälgin, sest ta mängib klubis, mida ma armastan ja ma soovin talle alati parimat ning tahan talle kõike head. Ta on üks maailma tippstaar," lausus Messi kohtumise eel.

"19-aastaselt on tal terve karjäär ees ja tal on suurepärane võimalus saavutada midagi ajaloolist, aga meie anname endast parima, et seekord seda ei juhtuks. Aga ma soovin talle kõike head. Ausalt öeldes on seda fotot vaadata hullumeelne, sest... noh, selline on elu, eks? Ma tegin temaga pilti, kui ta oli beebi ja täna oleme mõlemad vastamisi maailmameistrivõistlustel..."

Mõistagi oli kahe tipu võrdlus ka peatreeneritele esitatud küsimuste hulgas ja siin oli hispaanlaste juhendajatel oma kindel seisukoht. "Lamine peab jääma Lamine'iks. Messi on ainulaadne mängija, ta on tohutu talent ja ennekõike eeskuju – ja ma tahan seda ikka ja jälle korrata – eeskuju noorematele sportlastele," ütles Luis de la Fuente.

"Tema suhtumine ja käitumine oma vanuses nendel maailmameistrivõistlustel, kus ta sellist etendust teeb, tundub mulle eeskujuna. Aga Lamine peab olema Lamine ja ma arvan, et parim viis teda aidata on teda toetada, aidata tal jätkata olla see Lamine, keda me oleme tundnud, sest ka temal on erakordne tulevikupotentsiaal."

Argentiina peatreener Lionel Scaloni näeb Messi osalemist finaalis erakordse sündmusena. "Nagu ütlesin, me peame temast rõõmu tundma... sest just nagu Diegoga [Maradona] juhtus, igatseme teda kümne või 20 aasta pärast. Ta [Messi] on meil ikka veel siin ja me peame hindama seda, mida ta teeb."

"Ta on ajalugu ja legend koos mängijatega, kes on meile pakkunud imelisi aastaid. Aastaid, mis, isegi kui alati usutakse, et Argentina jalgpallur suudab midagi saavutada, on väga-väga rasked. Ja nad on saavutanud asju, mis aastaid tagasi olid mõeldamatud."

Hispaania ja Argentina MM-finaali otseülekanne algab ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel pühapäeva õhtul kell 21.30.

Toimetaja: Siim Boikov

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