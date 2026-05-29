Argentina teatas MM-koosseisu, mõistagi valikus ka Messi

Argentina teatas jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile sõitva koondise koosseisu, kuhu kroonijuveelina kuulub 38-aastane Lionel Messi.

Hetkel Miami Interi nimekirjas olev Messi sõidab oma kuuendale MM-finaalturniirile, mis tähistab Argentina rekordit. Esimest korda teeb ta seda aga tiitlikaitsjana.

Nelja aasta eest Kataris võidutsenud koondisest on ka sel korral koosseisus näiteks Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ja Lautaro Martinez. Kokku on tollest koosseisust kohal lausa 17 meest.

Valikusse kuulub ka poolkaitsja Giovani Lo Celso, kes kuulus koosseisu 2018. aastal Venemaal toimunud turniiril, aga jäi Katari MM-ist vigastuse tõttu kõrvale.

Noortest mängiajtest on valikus näiteks Valentin Barco, Nicolas Paz ja Giuliano Simeone. Samuti võivad teha esimesed etteasted MM-tasandil ründajad Jose Manuel Lopez ja Thiago Almada.

Kohaliku meedia teatel jäi 2022. aastal maailmameistriks tulnud Marcos Acuna sedapuhku kõrvale, kuna tema tervislik seisund pole piisavalt hea.

Lionel Scaloni juhendatav Argentina alustab MM-finaalturniiri 16. juunil J-alagrupi kohtumises Alžeeriaga. Veel tuleb alagrupiturniiril minna vastamisi Jordaania ja Austriaga.

Argentina koondis

Väravavahid: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso.

Kaitsjad: Leonardo Balerdi, Gonzalo Montiel, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina.

Poolkaitsjad: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez.

Ründajad: Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolas Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez.

Toimetaja: Siim Boikov

