Argentina koondis veel Messi-järgsele ajastule ei mõtle

Argentina jalgpallikoondise peatreeneri Lionel Scaloni sõnul on veel liiga vara planeerida strateegiat ajaks, mil kapten Lionel Messi karjäär on lõppenud.

Messi pani eelmisel talvel oma säravale karjäärile kuldse i-täpi, kui tuli koos Argentinaga esmakordselt maailmameistriks. Seejärel liitus suvel 36. sünnipäeva tähistanud seitsmekordne Ballon d'Or'i võitja Põhja-Ameerika profiliiga MLS-i klubi Miami Interiga, ent jätkab siiski koondise esindamist: tänavu on ta Argentina eest viie mänguga löönud kuus väravat ja ühtlasi sai temast Cristiano Ronaldo ja Ali Daei järel kolmas mees, kes koondise eest löönud üle saja värava.

Messi on eelnevalt rääkinud, et ei kavatse kindlasti karjääri jätkata 2026. aasta MM-finaalturniirini, kuid sõnas eelmisel kuul intervjuus Argentina koomikule Migue Granadosele, et pole otseselt veel seda välistanud. "Pärast Copa Americat vaatame, kuidas ma ennast tunnen. Sinna [MM-ini] on veel kolm aastat jäänud," rääkis ta.

Sel sügisel on USA-s 13 mänguga 11 väravat löönud Messit kimbutanud jalavigastus, ent ta mängis reedeses MM-valikmängus Paraguay vastu sisuliselt kogu teise poolaja, raksatas hilise karistuslöögi posti ning kuulub peatreener Lionel Scaloni sõnul jätkuvalt koondise tugitalade sekka. "Leoga on kõik hästi, ta on järjepidevalt treeningminuteid lisanud," ütles Scaloni teisipäevase Peruu vastu toimuva MM-valikmängu pressikonverentsil.

"Küsimus on selles, kui palju ta suudab mängida. Kui temaga on kõik korras, siis te teate, mida ma arvan - ta mängib. Üritame alati väljakule saata neid, kes on sajaprotsendiliselt valmis. Nendeks mängudeks on praegu kõigi jaoks raske olla tippvormis, ehk võime teha muudatusi. Koondis mängib kindlalt, ükskõik kes on väljakul. Oleme tõestanud, et suudame mängida ka ilma Messita," lisas Scaloni.

Argentina juhendajalt küsiti seejärel, kas koondis peaks harjuma mõttega, et peatselt tuleb väljakule joosta ilma oma talismanita. "Ärme unusta, et ta on ikka veel siin. Miks me peaks mõtlema ajale ilma temata? Ta mängib jätkuvalt, miks me teda juba pensionile saadame?" küsis Scaloni ärritunult.

Kolme vooru järel on Argentina MM-valiktsüklis täiseduga liidriks, Brasiilia kaotab neile kahe punktiga.