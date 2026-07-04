Messi: tegime palju asju kehvasti

Roheneemesaarte koondis tuli läinud ööl toimunud 1/16-finaalis Argentina vastu kaks korda välja kaotusseisust ning jäi alles lisaaja järel tiitlikaitsjale alla 2:3.

"Pidime võidu nimel palju vaeva nägema. Mängisime nii hästi kui ka halvasti. Praegu on oluline puhata, mõelda sellele, mis meid ees ootab ning proovida 1/16-finaalist midagi positiivset kaasa võtta. Lisaks edasipääsule on neid üksjagu, kuid samas tegime ka palju asju kehvasti ja neid peame kindlasti parandama," rääkis Messi.

Messi lisas, et ükski Argentina mängija ei alahinnanud vastast ja kordagi end lõdvaks ei lastud. "Teadsime, et tuleb keeruline mäng, sest Roheneemesaared suutsid põhjusega Hispaania ja Uruguay vastu kaotust vältida. Tegime ära kõige raskema osa, milleks oli avavärava löömine. Arvasin, et seejärel hakkame oma mängu peale suruma ja saame veidi lõdvemalt võtta, aga läks hoopis vastupidi. Kaotasime kogu aeg palli, vajusime kaitsesse ning ei suutnud vastasele piisavalt survet avaldada. Nemad kasutasid oma tugevused ära. Oli arvata, et tuleb keeruline mäng, sest selline ongi MM: iga mäng on tasavägine ning keegi ei anna midagi niisama," ütles kuulus pallivõlur.

Argentina peatreener Lionel Scaloni märkis mängujärgsel pressikonverentsil, et kindlasti arutab mängijatega kõik esile kerkinud nõrkused üle. "Täpsemalt räägin negatiivsetest asjadest ainult mängijatega, kuid kindlasti oli ka palju positiivseid asju. Eriti positiivne oli see, et me kordagi ei heitunud ja võitlesime lõpuni."

Argentina kohtub 7. juulil toimuvas kaheksandikfinaalis Egiptusega, kes oli 1:1 lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias üle Austraaliast.