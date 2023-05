Olympiakos sai otsustavas kohtumises Fenerbahcest jagu

Korvpalli Euroliigas alistas Piraeuse Olympiakos teisipäeva õhtul Istanbuli Fenerbahce 84:72 (20:15, 24:18, 21:19, 19:20) ning pälvis võiduga edasipääsu Kaunases toimuvale Final Four turniirile.

Olympiakose eest sai mängu hästi käima Kostas Papanikolau, kes viskas avaveerandil kümme punkti, et viia enda klubi rõkkavate kodufännide ees teisele veerandile viiepunktilise eduga. Olympiakose eduseis püsis kuni teise veerandi viienda minutini, misjärel Fenerbahce kahega ette trügis. Kodumeeskond vastas sellele 15:0 vahespurdiga ning läksid poolajale 44:33 eduseisul.

Kolmandal veerandajal püsis vahe kümne punkti ümber ning Kostas Sloukase hea hoog andis Olympiakosele otsustava veerandi eel 13-punktilise edu. Euroliiga põhihooaja esimesena lõpetanud Olympiakos saavutas viimasel veerandil 17-punktilise eduseisu ning tagasid 84:72 võiduga pääsme Final Four turniirile, mis sel hooajal toimub Kaunases.

Võitjate eest oli resultatiivseim eelmainitud Sloukas, kes lõpetas mängu 22 punkti ja kuue resultatiivse sööduga. Sasha Vezenkov lõpetas mängu 17 punkti ja kuue lauapalliga, Kostas Papanikolau tegi 14 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Kaotajate eest tabas Marko Guduric kaheksa kaugviset, kuid ükski tema tiimikaaslastest kolmepunktijoone tagant täpne ei olnud. Guduric lõpetas 26 punktiga.

Olympiakos on viimase 15 aasta jooksul Final Four turniirile pääsenud kaheksa korda ning on tulnud kahel korral meistriks (2012, 2013). 2015. ja 2017. aastal pidi Kreeka klubi finaalis vastase paremust tunnistama.

Euroliiga play-off'ide veerandfinaalseeriad saavad lõpu kolmapäeva õhtul, kui peetakse kaks otsustavat kohtumist. Monaco võõrustab kell 21.00 Tel Avivi Maccabit ning Madridi Real võõrustab Partizani kell 22.00.