Libe asfalt teeb F1 sõitjad ettevaatlikuks

Kui Miami GP oli eelmisel aastal esmakordselt kavas, siis kippus asfalt pragunema ja kahe sõidu vahel on rada lapitud.

Värske kate on aga libe ja Red Bulli piloot Sergio Perezi sõnul sõitnuks ta justkui märjal rajal niiske ilma ehk vahepealsete (intermediate) rehvidega. Mercedese sõitja George Russell täiendas, et Miami asfalt erineb kogu ülejäänud F1 kalendrist.

"Me läheme pühapäevale pisut teadmatus olukorras, kus on ringrada on uuesti kaetud," sõnas britt. "See ei toimi ühegi teise ringraja sarnaselt. Nii et see kindlasti eristub teistest, mis mõnes mõttes on lahe."

Libe teekate võib tuua ootamatuid väljasõite. Eriti olukorras, kus mõni ratas blokeerub, aga samuti vähendab see möödasõitude tõenäosust, sest "mustal" rajaosal on pidamine seda kehvem.

"Mõnda väljasõitu saab olema huvitav näha. On libe, eriti auto tagaosa jaoks," lausus seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton.

"Paljude, sealhulgas minu jaoks on palju libisemist ja palju rehvide ülekuumenemist. Üritame leida tasakaalu, kus rehvidega on lood enam-vähem korras, kuid üldiselt kerkib temperatuur üle normi."