Tänak Portugali ralli eel: nüüd hakkab tiitliheitlus tõsisemaks muutuma

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Portugalis. Pärast nelja etappi hooajatabelis neljandat kohta hoidev Ott Tänak (M-Sport) ütles, et eesmärk on nõudlikel kruusateedel tiitliheitluses püsida.

"Lähme nüüd vastu kruusahooajale, kus hakkavad asjad tiitliheitluse mõttes natuke tõsisemaks muutuma. Oleme veel mõne asjaga maas, kuid meeskond töötab väga kõvasti, et leida arenemisvõimalusi ja meil on veel testikatse, et viimased detailid üle käia," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Nägime Mehhikos, et meie konkurendid on kruusal tugevad ja meil on asju, mida järgmiste etappide käigus parandada. Portugal on üldiselt kiire etapp päris liivasel pinnasel. Mõned teised läbisõidud võivad karmid ja nõudvad olla. Proovime kiireimatega vahet vähendada ja tiitliheitluses püsida!" lisas Tänak.

Pärast nelja etappi on hooaja esikolmikus vaid Toyota piloodid: 69 punkti on kogunud nii Sebastien Ogier kui ka Elfyn Evans, Kalle Rovanperä on neist punkti kaugusel. Tänak on 65 punktiga neljas, edestades endist tiimikaaslast Thierry Neuville'i (Hyundai) seitsme punktiga.

Portugalis läheb M-Spordi eest teist korda sel hooajal starti ka Robert Virves, kes on sel hooajal ERC klassis juba Portugali teedel sõita saanud. "Meil on [Portugalis] kogemust, kui osalesime märtsis ERC etapil, seega on meil võimalus häid aegasid sõita ning auto õppimist jätkata," sõnas Virves.

Portugali ralli algab järgmisel neljapäeval ehk 11. mail testikatsega, Eesti aja järgi alustatakse võistluskatsetega reede ennelõunal. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.