Hispaania koondise MM-kangelane sõlmis lepingu PSG-ga

Prantsusmaa tippklubi Pariisi Saint-Germain sõlmis lepingu Hispaania koondise ründaja Ferran Torresega, kes aitas hiljuti oma kodumaa maailmameistriks. 26-aastase hispaanlase leping kehtib 2031. aastani.

Tehingu rahalisi üksikasju klubid ei avalikustanud, kuid meedia andmetel maksis PSG Torrese eest 50 miljonit eurot.

"Mul on hea meel alustada uut seiklust nii ambitsioonikas klubis nagu Paris Saint-Germain," sõnas Torres.

"Tänan president Nasser Al-Khelaifit, jalgpallinõunik Luis Campost ja peatreener Luis Enriquet võimaluse eest meeskonnaga liituda. Loodan aidata klubil võita võimalikult palju tiitleid," lisas ta.

Torres saabub Pariisi vahetult pärast Hispaania koondise triumfi MM-finaalis, kus ta lõi Argentina vastu lisaajal võiduvärava.

Barcelona eest mängides lõi Torres eelmisel hooajal kõikide sarjade peale 49 mänguga 21 väravat ja andis kolm väravasöötu, aidates klubil kaitsta Hispaania meistritiitlit.

Torres liitus Barcelonaga 2022. aastal pärast lühikest perioodi Inglismaa kõrgliigaklubis Manchester City.

Hispaania koondise eest on ta 65 mänguga löönud 25 väravat. PSG-s kohtub Torres taas Luis Enriquega, kelle juhendamisel on ta varem mänginud ka Hispaania koondises.