X!

Hispaania koondise MM-kangelane sõlmis lepingu PSG-ga

Jalgpall
Ferran Torres
Ferran Torres Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Prantsusmaa tippklubi Pariisi Saint-Germain sõlmis lepingu Hispaania koondise ründaja Ferran Torresega, kes aitas hiljuti oma kodumaa maailmameistriks. 26-aastase hispaanlase leping kehtib 2031. aastani.

Tehingu rahalisi üksikasju klubid ei avalikustanud, kuid meedia andmetel maksis PSG Torrese eest 50 miljonit eurot.

"Mul on hea meel alustada uut seiklust nii ambitsioonikas klubis nagu Paris Saint-Germain," sõnas Torres.

"Tänan president Nasser Al-Khelaifit, jalgpallinõunik Luis Campost ja peatreener Luis Enriquet võimaluse eest meeskonnaga liituda. Loodan aidata klubil võita võimalikult palju tiitleid," lisas ta.

Torres saabub Pariisi vahetult pärast Hispaania koondise triumfi MM-finaalis, kus ta lõi Argentina vastu lisaajal võiduvärava.

Barcelona eest mängides lõi Torres eelmisel hooajal kõikide sarjade peale 49 mänguga 21 väravat ja andis kolm väravasöötu, aidates klubil kaitsta Hispaania meistritiitlit.

Torres liitus Barcelonaga 2022. aastal pärast lühikest perioodi Inglismaa kõrgliigaklubis Manchester City.

Hispaania koondise eest on ta 65 mänguga löönud 25 väravat. PSG-s kohtub Torres taas Luis Enriquega, kelle juhendamisel on ta varem mänginud ka Hispaania koondises.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:12

Endine Itaalia jalgpallikoondislane tegi karjääriga lõpparve

13:21

Hispaania koondise MM-kangelane sõlmis lepingu PSG-ga

10:35

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

09:50

Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

08:10

Esimest korda algkoosseisu kuulunud Mets aitas Bochumi võidule

00:03

Eesti koondise äärekaitsja lõi Šotimaal teist mängu järjest värava

14.08

Kapteni värav tõstis Tammeka Männikul viiendaks Uuendatud

14.08

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

14.08

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

14.08

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

sport.err.ee uudised

15:21

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

15:12

Endine Itaalia jalgpallikoondislane tegi karjääriga lõpparve

14:35

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

13:52

Eesti U-16 noormehed jäid poolfinaalis Horvaatiale alla

13:22

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

13:21

Hispaania koondise MM-kangelane sõlmis lepingu PSG-ga

12:49

Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

12:18

Neuville loodab WRC uuele algusele: nüüd lõpuks asjad liiguvad

11:41

Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

11:00

Üle 200 vanasõiduki osaleb laupäeval juubelisõidul ja -rallil

10:35

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

10:15

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell Uuendatud

09:50

Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

09:15

Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

08:10

Esimest korda algkoosseisu kuulunud Mets aitas Bochumi võidule

00:42

Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

00:03

Eesti koondise äärekaitsja lõi Šotimaal teist mängu järjest värava

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

14.08

Lajal jäi Masters-turniiril maailma 51. reketile kindlalt alla

14.08

Nurme seitsmendast EM-ist: absurdne, ime ja kohati ebanormaalne

loetumad

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

14.08

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

10:35

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

00:42

Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

15:21

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

14.08

Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

14.08

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

14.08

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo