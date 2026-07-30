Ametisse naasnud Mancini tahab Itaalia taas tippu viia

Kolmelt viimaselt MM-finaalturniirilt eemale jäänud Itaalia koondis loodab Roberto Mancini tagasituleku abil uuele tõusule pöörata. Euroopa meistriks viinud treener tunnistas, et tema esimeseks ülesandeks on lisaks tulemuste parandamisele taastada ka poolehoidjate usaldus.

Itaalia koondis on jäänud kõrvale kolmelt viimaselt maailmameistrivõistlustelt ning viimane suurem tiitel jääb 2021. aastasse, kui Itaalia tuli Euroopa meistriks.

Mancini juhendas Itaaliat aastatel 2018–2023. Sel perioodil püsis meeskond kaotuseta 37 mängu järjest. Ühtlasi oli see rekord, mille Hispaania tänavu ületas.

"Sõlmisime nelja-aastase lepingu ja loodan, et suudan võita mõne tähtsa karika, või lausa kaks, ning seejärel jätkata tööd ka pärast seda," ütles Mancini kolmapäeval oma esimesel avalikul esinemisel pärast ametisse naasmist.

Ta tunnistas, et peab fännide poolehoiu tagasi võitma pärast ootamatut otsust lahkuda 2023. aastal Saudi Araabia klubi peatreeneriks. See juhtus vaid mõni päev pärast seda, kui talle oli usaldatud lisakohustused Itaalia U-21 ja U-20 koondiste juures.

"Püüan muuta meeskonna nii nauditavaks ja panna selle nii hästi mängima, et fännid sellesse armuksid ja ehk mulle juhtunu andestaksid. Seda ma loodan," sõnas 61-aastane treener.

Mancini väljendas veendumust, et Itaalia mängijate seas leidub piisavalt talenti konkurentsivõimelise meeskonna moodustamiseks. Samuti kutsus ta kodumaiseid klubisid üles rohkem noormängijatesse panustama ja neile rohkem mänguaega andma.

Mancini valiti ametisse pärast seda, kui plaan määrata peatreeneriks Andrea Pirlo nurjus seoses viimase sidemetega Venemaa kihlveokontoriga.

Mancini esimene mäng peatreenerina on Rahvuste liiga kohtumine Belgiaga 25. septembril Roomas, kui Rahvuste liigas kohtutakse Belgigaga.

"Need saavad olema tähtsad mängud. Saame kohe oma tegeliku taseme proovile panna ja välja selgitada kohad, mida peame parandama. Igal juhul tuleb alagrupp raske. See saab olema raske meile, kuid raske ka teistele meeskondadele," sõnas Mancini.