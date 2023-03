Lõikuslauale heitva Neymari hooaeg on lõppenud

Brasiilia jalgpallikoondise ja Pariisi Saint-Germaini ründaja Neymar peab minema jalaoperatsioonile ning tema jaoks on hooaeg lõppenud.

31-aastane Neymar vigastas parema jala hüppeliigest 19. veebruaril toimunud Prantsusmaa kõrgliigamängus Lille'i vastu. PSG võitis matši Lionel Messi neljanda lisaminuti karistuslöögist 4:3, Pariisi meeskonna teise värava löönud ja esimesele resultatiivse söödu andnud Neymar kanti teise poolaja alguses kanderaamiga väljakult ära.

Vigastus on Neymari tegelikult kimbutanud juba MM-finaalturniirist saadik ja nüüd otsustas PSG ekspertidega konsulteerimise järel, et ründaja edasisele karjäärile mõeldes on brasiillasel vajalik kodumaal lõikuslauale heita. Tõenäoliselt peab Neymar treeningutelt eemale jääma kolmeks-neljaks kuuks.

PSG on koduliigas 26 mänguvooru järel 63 punktiga kindlaks liidriks, teisel kohal oleval Marseille'il on kaheksa punkti vähem. Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus kaotas klubi Müncheni Bayernile 0:1, kordusmatš toimub kolmapäeval Saksamaal.