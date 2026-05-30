PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

Jalgpalli Euroopa Meistrite liiga finaali võitis teist aastat järjest Pariisi Saint-Germain, kes alistas 1:1 lõppenud normaal- ja lisaaja järel Arsenali penaltiseerias 4:3.

Kohtumine Budapestis algas Inglismaa klubile hästi, sest PSG kaotas keskväljal palli ja Kai Havertz viis Arsenali kuuendal minutil kiirrünnakust juhtima.

Saint-Germainil õnnestus viigistada 65. minutil, mil Ousmane Dembele realiseeris penalti. Eelnevalt oli Cristhian Mosquera teinud karistusalas vea Hvitša Kvaratsheliale.

Normaal- ja lisaaeg rohkem väravaid ei toonud, kuigi esimese lisaaja lõpus kukkus vastaste karistusalas Noni Madueke ja kogu Arsenali leer nõudis penaltit, mida ei järgnenud.

Mänguliselt kontrollis selgelt rohkem PSG, kes hoidis 75 protsenti ajast palli ja sooritas 21 pealelööki, neist neli raamidesse. Arsenal tegi kohtumise jooksul seitse pealelööki, kuid raamidesse vaid ühe.

Penaltiseeria eel võitis PSG kapten Achraf Hakimi kaks tähtsat loosimist: kõigepealt sai ta õiguse sooritada lööke oma poolehoidjate ees ja seejärel sai otsustada ka, et prantslased alustavad löömist, mis annab väikse eelise.

Esimesena eksis Arsenali teine lööja Eberechi Eze, kes saatis palli mööda, aga kohe seejärel tõrjus David Raya (Arsenal) Nuno Mendesi soorituse. Otsustavaks kujunes viimane lööja, sest Gabriel saatis palli üle värava.

PSG võit tähendas neile teist triumfi järjest. Mulluses finaalis alistati Milano Inter lausa 5:0. Arsenal on kaotanud mõlemad seni osaletud finaalid - 20 aastat tagasi jäädi alla Barcelonale.