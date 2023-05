Venelased lubatakse judo MM-ile, Ukraina loobus protesti märgiks

Rahvusvaheline judoliit (IJF) otsustas, et 7.-14. maini Dohas peetavatele maailmameistrivõistlustele lubatakse neutraalsete sportlastena võistlema ka Venemaa ja Valgevene judokad. Ukraina alaliit teatas seepeale, et sellisel juhul nende sportlased ei võistle.

"IJF-i täitevkomitee hääletas selle poolt, et Venemaa ja Valgevene sportlased saaksid neutraalsetena MM-il võistelda," teatas judoliit enda avalduses.

Rahvusvahelise judoliidu teatel lubatakse võistlema need sportlased, kellel pole sidemeid Venemaa sõjaväega ja kes pole avalikult sõda toetanud. Täitevkomiteele esitati nimekiri Venemaa ja Valgevene sportlastest, kes soovisid võistelda ning nii neile kui taustajõududele tehti sõltumatu taustakontroll ja vaadati üle nende ühismeediakontod, et kellelgi poleks seal sõjapropagandat. "Meie eesmärk on, et kõikidel sportlastel oleks hoolimata enda kodakondsusest või taustast võimalik diskrimineerimiseta võistelda," märkis IJF.

Luba MM-il võistelda tähendab ühtlasi ka seda, et venelased ja valgevenelased saavad koguda Pariisi olümpia kvalifikatsioonipunkte.

Ukraina on juba varem teatanud, et kuniks sõda kestab, et luba nad enda sportlastel võistelda nendel võistlustel, kuhu on lastud ka Venemaa ja Valgevene sportlased. Ukraina judoliit ütles enda avalduses, et mitmed Venemaa judokad, kes on MM-ile registreeritud, kuuluvad armee koosseisu: "Suurem osa nende meeskonnast on Venemaa sõjaväe tegevsõjaväelased ehk osa sõjaväest, mis ründas Ukrainat 2022. aasta 24. veebruaril ja mis siiani peab meie territooriumil verist sõda, pommitades Ukraina linnasid ja tappes meie tsiviilelanikke."

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse võeti Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt ära Rahvusvahelise Judoliidu aupresidendi tiitel.