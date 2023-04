Viimsi jäi poolfinaali eel ilma olulisest lülist

22-aastane Hint vigastas põlve enne TalTechi vastu peetud veerandfinaalseeria avamängu treeningul ja hoolimata lootusest kinnitas hilisem MRT-uuring halvimat.

"Hindist on meil hirmus puudus. Vaadates vahel tema statistikat, võib tunduda, et seal midagi ei ole, kuid tegelikult on ta meile ülioluline mees, kes teeb musta tööd," sõnas klubi peatreener Valdo Lips. "Nüüd on kahjuks nii, et hooaja lõpuni me teda platsil ei näe ja peame nii hakkama saama. Selline see sport paraku on, aga väga kahju, Hint tegi hea hooaja."

"Nagu Valdo ütles, on Hindi eemalejäämine meile kindlasti suur löök. Nüüd peavad esile kerkima järgmised mängijad ja püüdma tema kohta täita. Klubina soovime mängijale tagada parimat võimalikku ravi ja taastumist," lisas Viimsi tegevjuht Tanel Einaste

Viimsi alistas oma veerandfinaalseerias TalTechi mängudega kolm-null ja kohtub poolfinaalseerias BC Kalev/Cramoga. Kolme võiduni mängitav poolfinaalseeria algab kolmapäeval, 3. mail Kalevi Spordihallis ning jätkub kolm päeva hiljem Viimsis.