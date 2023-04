Noormeeste võrkpallikoondis tagas koha EM-finaalturniiril

Eesti meeskonna edukaim oli rünnakul 15 punktiga (+0) Joosep Kurik, 13 silma (+8) lisas Andres Jefanov ja võrdselt seitse punkti panustasid nii Joonah Marten Üprus (+4) kui Carl Kreek (+1). Eesti vastuvõtt oli 56% ja rünnak 51%, blokiga teeniti seitse ja serviga seitse punkti (16 viga), vahendab volley.ee.

Ukraina resultatiivseimaks tõusis 18 punktiga (+9) Maksim Svõrõdov. Ukrainlaste vastuvõtt oli 49% ja rünnak 40%, blokist saadi üheksa ning servilt kolm punkti (13 viga).

Pühapäeval kell 17 kohtub Eesti Prantsusmaaga. Eestil on praegu kirjas kuus punkti ja sellega ollakse esikohal, Prantsusmaal on peetud mäng vähem ja kirjas seega kolm silma. Ukrainal ja Gruusial on võiduarve avamata.

Kokku on viis alagruppi ja koha finaalturniiril teenivad alagruppide esimese ja teise koha saajad ning kõigi alagruppide peale parim kolmanda koha saanud meeskond.

Koondise koosseis Gruusias: Georg Kutser, Carl Kreek, Mattias Püvi, Ruudi Türkson, Regan Rohumets, Aksel Aavik, Patrick Saimre, Hendrik Hollas, Andres Jefanov, Jesper Neuhaus, Aleks Antsi, Joosep Kurik, Joonah Marten Üprus.

Peatreener Tauno Lipp, abitreener Karlo Remy Kallend, statistik Kermo Basov, füsioterapeut Teet Meerits, mänedžer Laura Milk.