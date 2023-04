Esilinastus dokfilm Eesti ralli kaheksakümnendatest

"Me ise kutsume seda ajastufilmiks. Ta on dokumentaalfilm žanrilt, aga tegelikult on ta natuke blockbuster'i tüüpi," kommenteeris produtsent Eero Nõgene ERR-ile.

"Oleme proovinud just ajastust konteksti luua. Mida tähendas rallisõit kaheksakümnendatel nii sportliku poole pealt kui ka taustsüsteemi pealt - kui teistsugune ja keeruline see Nõukogude Liidus oli?"

Rallifilmi taga olev seltskond kattub suuresti mõne aasta eest Ott Tänakust dokumentaalfilmi teinud seltskonnaga. "Kui sama kamp tegi, kes tegi seda Tänaku filmi, siis nad oskavad sellist rallilugu teha," tunnustas spordiajakirjanik Are Eller.

"Ma loodan, et see on üks väärikas lugu, sest need mehed, kes toona suuri tegusid tegid - need väärivad, et nende töö saaks salvestatud ja ka tulevased põlved saaks natuke näha, millega nad tegelesid."