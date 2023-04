Zirk alustas olümpianormi jahtimist pronksmedaliga

23-aastane Zirk tegi oma võistluste esimese stardi 200 m vabaujumises. Eelujumises hooaja tippmargi 1.48,33 peale viinud ujuja kärpis finaalis enda tulemuselt enam kui pool sekundit ja saavutas ajaga 1.47,63 pronksmedali.

"Päris hea lahing konkurentidega ja hea sissejuhatus võistlustele," sõnas Zirk peale finaali, kus esikolmik mahtus 0,18 sekundi sisse. Esikoha pälvis ameeriklane Kieran Smith ajaga 1.47,45, teisena lõpetas mehhiklane Jorge Iga ajaga 1.47,60.

"Arvasin, et olen natuke kiirem, aga olen siiski rahul, sest see on minu parim aeg alates Tokyo olümpiamängudest. Pööretesse sisse minemised vajavad veel tööd, seal on kindlasti ajaliselt varu, aga seekord nii," lisas eestlane.

Pariisi olümpiamängude A-normatiiv ja automaatne pääs võistluste sel alal on 1.46,26, mis on 0,16 sekundit Zirki rahvusrekordist aeglasem. "Pärast Tokyo mänge oleme suunanud oma fookuse rohkem 200 m liblikujumise suunas ja vabaujumine on jäänud kõrvalalaks, aga suvisel MM-il võin seda normi uuesti rünnata," selgitas Tom Rushtoni hoolealune.

Järgmisena on Zirk vette hüppamas oma põhialal 200m liblikujumises, kus eelujumised peetakse Eesti aja järgi reede õhtul ja finaalid ööl vastu laupäeva. Eestlase isiklik rekord sel alal on mullu MM-il ujutud 1.55,62, olümpiamängude A-normatiiv on 1.55,78.