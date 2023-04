Chelsea ja Liverpool ei suutnud väravateta viigist enamat

Nädala alguses peatreeneri vallandanud Chelsea sai mängu vältel paremaid võimalusi ja lausa kahel korral arvasid poolehoidjad, et meeskond oli 1:0 ette läinud, kuid kohtunikud võtsid kodumeeskonnalt VAR-iga konsulteerimise järel ära värava 26. ja 50. minutil.

Liverpooli eest jättis mängu vahele nii Mohamed Salah kui ka Virgil van Dijk ning meeskonnal ei olnud rünnakul erilist minekut.

Teistes mängudes suuri üllatusi ei juhtunud, kaotusega pidid leppima nii Nottingham, Bournemouth kui ka Leicester. Need kolm meeskonda on liigatabelis vastavalt 17., 18. ja 19. kohal, mis tähendab, et nad peavad hooaja lõpusirgel võitlema oma koha eest Premier League'is.

Liiga üldliider Arsenal on 29 mänguga kogunud 72 punkti, teisel kohal on Manchester City 64 punktiga (28 mängu), neile kahele järgnevad Newcastle, Tottenham ja Manchester United, kes on kõik kogunud 50 punkti, kuid Newcastle ja Manchester United on mänginud 27 mängu, Tottenham on mänginud 29 mängu.

Liverpool hoiab liigatabelis 43 punktiga kaheksandat kohta, Chelsea on 39 punktiga 11. kohal.