Neymar võitis Ancelotti usalduse

Neymar Brasiilia koondise särgis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Carlo Ancelotti kaasas MM-finaalturniirile sõitvasse koosseisu ka rahvuskoondise kõigi aegade suurima väravaküti Neymari.

Brasiilia särgis 79 väravat löönud 34-aastane Neymar on olnud viimastel aastatel korduvalt kimpus vigastustega. Viimati esindas ta rahvuskoondist 2023. aasta oktoobris, kui vigastas MM-valikmängus Uruguay vastu pahasti põlve.

Neymar on tänavu Brasiilia liigas pidanud Santose eest kaheksa mängu ja löönud neli väravat ning avaldas Ancelottile piisavalt muljet, et mängida oma neljandal MM-finaalturniiril. "Me analüüsisime Neymarit terve aasta. Lõpuks mõistsime, et ta on viimasel ajal stabiilselt mänginud ja olnud heas füüsilises vormis," kommenteeris Ancelotti.

Natukene üllatuslikult ei mahtunud 26-mehelisse koosseisu Londoni Chelsea ründaja Joao Pedro, kes on käimasoleval klubihooajal löönud kõikide sarjade peale 20 väravat. Ta esindas rahvuskoondist eelmises koondiseaknas sõprusmängudes Prantsusmaa ja Horvaatia vastu.

"Nende 26 mängija valimine oli väga raske. Miks? Sest konkurents on väga-väga tihe. Tean, et mõned mängijad, kes on sel aastal rahvuskoondist aidanud, on praegu väga pettunud," tõdes Ancelotti.

Viiekordne maailmameister kuulub MM-finaalturniiril ühte alagruppi Maroko, Haiti ja Šotimaaga. 13. juunil toimuvas avamängus kohtutakse Marokoga.

Brasiilia koondise koosseis MM-finaalturniiril:

Väravavahid: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Kaitsjad: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Pariisi St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Peterburi Zenit).

Poolkaitsjad: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Ründajad: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Madridi Real), Luiz Henrique (Peterburi Zenit), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Toimetaja: Henrik Laever

Neymar võitis Ancelotti usalduse

