Tottenham Hotspur jäi Inglismaa kõrgliigasse püsima

Tottenhami päästis väljakukkumisest portugallasest poolkaitsja Joao Palhinha, kes lõi mängu ainsa värava 43. minutil.

Juba varem tulevaks hooajaks esiliigasse langenud Wolverhampton Wanderersi ja Burnleyga oli sunnitud liituma West Ham United, kes alistas küll viimases voorus kodus Leeds Unitedi 3:0, kuid jäi Tottenhami võidu tõttu siiski esimesena joone alla.

Nädala alguses meistritiitli kindlustanud Arsenal sai Gabriel Jesuse ja Noni Madueke väravatest 2:1 jagu Crystal Palace'ist. Pep Guardiola ametiaeg Manchester City peatreenerina lõppes 1:2 kaotusega Aston Villale.

Manchester Unitedi talisman Bruno Fernandes vedas omad 3:0 võiduni Brightoni üle. Fernandes panustas võitu nii värava kui ka väravasööduga ning sai ühtlasi enda nimele ühe hooaja söödurekordi (21).

Arsenali ja Manchesteri klubide kõrval tagasid pääsu Meistrite liigasse ka Villa ja Liverpool. Viimane tegi koduväljakul 1:1 viigi Brentfordiga.

Euroopa liiga pileti teenisid kuuendal ja seitsmendal tabelireal lõpetanud Bournemouth ja Sunderland. Koha Konverentsiliigas lunastas endale Brighton.

Kõik tulemused:

Brighton - Manchester United 0:3

Burnley - Wolverhampton Wanderers 1:1

Crystal Palace - Arsenal 1:2

Fulham - Newcastle 2:0

Liverpool - Brentford 1:1

Manchester City - Aston Villa 1:2

Nottingham Forest - Bournemouth 1:1

Sunderland - Chelsea 2:1

Tottenham - Everton 1:0

West Ham - Leeds 3:0