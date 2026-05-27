Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

Kolmapäeval avalikustati Hollandi jalgpallikoondise lõplik MM-finaalturniirile sõitev koosseisu, kuhu kuuluvad teiste seas ka kahtluse all olnud Memphis Depay ja Jurrien Timber.

Depay on olnud hädas säärelihase vigastusega, kuid tema seis on siiski piisavalt hea, et koondisesse kuuluda. Samuti on valikus Timber, kelle suhtes peatreener Ronald Koeman on varem olnud kahtleval seisukohal.

Küll aga on kaks olulist puudujat keskväljal: põlve ristatisidemete vigastuste tõttu jäävad eemale nii Tottenham Hotspuri mängija Xavi Simons kui ka PSV Eindhoveni kapten Jerdy Schouten. Samuti pole valikus näiteks Stefan de Vrij ja Jeremie Frimpong.

Hollandi koondis alustab MM-finaalturniiri 14. juunil Jaapani vastu. Hiljem mängitakse alagrupis veel ka Rootsi (20. juunil) ja Tuneesiaga (26. juunil).

Hollandi jalgpallikoondis

Väravavahid: Mark Flekken (Leverkuseni Bayer), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

Kaitsjad: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter),Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton).

Poolkaitsjad: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille Olympique).

Ründajad: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray, laenul Napolist), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).