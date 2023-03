Siim Raudla: loodetavasti saab finaali vähemalt üks Eesti sats

Raudla ütles, et ta on lootusrikas ning loodab näha vähemalt kaht Eesti meeskonda poolfinaalides. "Sel aastal toimub finaalturniir üle pika aja Tallinnas. Seetõttu oleks eriti vajalik, et vähemalt kaks võistkonda oleks olemas ja sel juhul ei läheks need Eesti meeskonnad ka poolfinaalis omavahel kokku," ütles Raudla.

BC Kalev/Cramo ja BK Ogre

Raudla hinnangul oli BC Kalev/Cramo Eesti-Läti liiga põhiturniiri lõpp, kus järjest alistati nii Pärnu, TalTech kui ka Tallinna Kalev, muljetavaldav. "Kui võtta nüüd see vastasseis Ogre vastu, siis tõtt-öelda ei näe ma siin Ogrel erilist varianti," ütles korvpallitreener.

BC Kalev/Cramo kohtub pärast esimest mängu Ogre vastu 29. märtsil Tallinnas FIBA Europe Cupi poolfinaalis Prantsusmaa liigas kolmandal kohal oleva Cholet Basketiga. "Paratamatult, see keskendumine läheb ikkagi poolfinaalmängudele prantslastega, aga Ogre pole sel hooajal nii muljetavaldavat mängu näidanud," ütles Raudla.

"Tuleb ka tõdeda, et Ogre mängib endiselt ilma keskmängijata. Arvan, et Cramo enda tagaliini surve ja korvialuse jõuga surub selle seeria üpris kindlalt enda kasuks."

Raudla tõi esile Kalev/Cramo peatreenerit Heiko Rannulat ja abitreenereid. "Päeva lõpuks on iga treeneri ülesanne esile tuua mängijate tugevused ja peita nende nõrkus, kui neid on. Mulle tundub, et Cramo treenerid on sellega sel hooajal filigraanselt hakkama saanud."

BC Kalev/Cramo võõrustab BK Ogret 24. märtsil kell 19 Tallinnas Kalevi Spordihallis, 1. aprillil kell 17 mängitakse Ogres ja vajadusel 2. aprillil kell 17 Tallinnas Unibet Arenal.

Korvpalli Eesti-Läti ühisliiga: BC Kalev/Cramo - Rakvere Tarvas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tartu Ülikool Maks & Moorits ja BK Ventspils

Raudla hinnangul on vastasseis Tartu Ülikooli ja Ventspilsi vahel kõige tasavägisem. Põhiturniiril jäid omavaheliste mängude seis viiki, mõlemal meeskonnal õnnestus võita just võõrsil. "Ma loodan, et seeria avamängus see ülikooli spordihoone pannakse ikka täis ja tehakse tänavuse hooaja punktirekord," lisas treener.

"Kui Tartu siit seeriast nüüd nelja hulka minema peaks, siis võib küll nende Eesti-Läti hooaja kordaläinuks lugeda," ütles Raudla, lisades, et mõlemad meeskonnad on hooaja vältel mänginud ebastabiilselt.

Tartu Ülikool Maks & Moorits kohtub BK Ventspilsiga 24. märtsil kell 19 Tartus ja 29. märtsil 19 Ventspilsis, vajadusel peetakse kolmas mäng Tartus 1. aprillil kell 17.

Tartu Ülikool Maks&Moorits Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Rapla Avis Utilitas ja Riia VEF

"Nii mina kui ka paljud korvpallisõbrad ootavad ja loodavad väikest üllatust. Et Rapla vähemalt ühe mängu kätte saaks," ütles Raudla. "See on selline paar, kus me Eesti prillidega ootame väikest üllatust. Kas nüüd Rapla siit edasi läheb, aga miks mitte ei võiks koduväljakul (28. märtsil) ühe võidu kätte saada."

"Samas ei saa kuidagi valitsevat meistrit alahinnata ja eelkõige treenerit Janis Gailitist, kes eelmise hooaja lõpus pani meeskonna väga uhkelt ja vägevalt mängima," lisas korvpallitreener.

Rapla Avis Utilitas sõidab 24. märtsil kell 19.30 algavaks mänguks külla Riia VEF-ile, Raplas võõrustatakse Läti klubi 28. märtsil kell 19, ja kolmas mäng toimuks 2. aprillil kell 19 Riias.

Rapla Avis Utilitas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Viimsi/Sportland ja BC Prometei

Vastates Juhan Kilumetsa küsimusele Prometei suurepärase vormi kohta, ütles Raudla, et vastasseis Viimsiga ei ole kõige intriigiderohkem. "Suure tõenäosusega Prometei selle liiga peaks võitma ja kui vaadata lisaks veel natuke numbritele ka otsa, siis sisuliselt on Prometei hetkel üldse Euroopas üks kuumemaid meeskondi. Ilmselt hetke vormiga ei jääks häbisse ka Euroliiga tasemel," analüüsis Raudla.

Prometei on kahe liiga peale võitnud 29 mängu järjest ja kaotuse kibedust pole meeskond tundnud 107 kalendripäeva. EuroCupi sarjas on meeskond võitnud kümme mängu järjest ning seal juhivad nad enda alagruppi.

"Ei oskagi midagi öelda, me peaks tegelikult olema päris õnnelikud, et see Prometei meeskond meil siin liigas on ja see, et Viimsi saab nendega hooaja jooksul mängida neli korda, see on täielik privileeg," lisas Raudla.

Viimsi/Sportland kohtub põhiturniiri võitja BC Prometeiga: 25. märtsil kell 17 Riias, 1. aprillil kell 17 mängitakse Viimsis ning vajadusel on kolmas mäng 3. aprillil kell 18:30 kavas Riias.