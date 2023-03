Eestlased saavutasid Tuneesia maratonrallil topeltvõidu

Seitse päeva kestnud võidusõidu käigus läbiti 2043 kilomeetrit, millest 1568 moodustasid kiiruskatsed. Klaasimäe – Tsupsman (Mudest Offroad Team; omavalmistatud auto MOS1) võitsid klassi ajaga 21:15.53, Mere – Oja (HM Racing Team; HM7 Proto) kaotasid neile 36 minutit ja 13 sekundit. Kolmandaks jäänud Hollandi tiim Rik van den Brink – Gydo Heimans (Mitsubishi ASX) jäid aga võitjatest juba kahe tunni ja 45 minuti kaugusele.

"Rada oli raske ja offroad-autodega võistlema minek õigustas end täielikult," rääkis Klaasimäe autosport.ee-le. "Kiiretel osadel küll kaotasime n-ö klassikalistele maratonrallide autodele, kuid rasketel oli meil selge eelis."

Lisaks otsustasid Klaasimäe/Tsupsman rallirehvide asemel maastikusõidurehvide kasuks. "Alguses vaadati küll imestusega, kuid ka see valik osutus õigeks. Pehmetel rajaosadel, ja neid oli palju, andsid maastikurehvid väga hea pidamise. Kiiretel ei saanud me sõita samas tempos rallirehvidega varustatud autodega, kuid summaarselt olid otsustavad just rasked lõigud," lisas Klaasimäe.

Ralli algas lihtsamate osadega, kuid muutus päev-päevalt raskemaks. "Tuli läbida liivatuisuvaalusid ja ületada kümnemeetriseid düüne, samas oli ka päevi, kus sõitsime n-ö klassikalist rallit kruusateedel. Päris huvitav oli meie offroad-autoga 150-160 km/h kihutada, aga nagu näha, sai "traktor" sellega täiesti hästi hakkama."