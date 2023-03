Kalev/Cramo võõrustab Prantsusmaa tippklubi Tondiraba jäähallis

"BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask tunneb heameelt, et tänu kolimisega Tondiraba Jäähalli on oluliselt rohkematel inimestel võimalik osa saada Eesti klubispordi viimase aja ühest suurimast sündmusest ning klubil on võimalus korraldada suurema mastaabiga poolfinaali vääriline mäng," kirjutab klubi oma kodulehel.

Poolfinaali avamäng Cholet' vastu algab 29. märtsil kell 19.30, piletid tulevad Piletitasku keskkonda müügile esmaspäeval, 20. märtsil. Kordusmäng toimub Prantsusmaal 5. aprillil. Teises poolfinaalis mängivad Soome klubi Karhu ja Poola võistkond Anwil.

Eesti korvpalliklubidest on varem eurosarjas nelja parema sekka pääsenud Tartu Ülikool/Rock, kes sai hooajal 2007/08 toonases FIBA EuroCup formaadis neljanda koha.

Sel hooajal mängis Kalev/Cramo Europe Cupi F-alagrupis, kus Ukraina klubi Budivelnõki, itaallaste Brindisi ja hollandlaste Donari vastu teeniti viis võitu ja üks kaotus. Veerandfinaalis alistas Kalev/Cramo kahe mängu kokkuvõttes Saksamaa klubi Bambergi Brose ning kohtub nüüd praegu Prantsusmaa kõrgliigas kolmandal kohal oleva Cholet Basketiga.

1975. aastal asutatud Cholet' akadeemias on mänginud mitmed endised ja praegused Prantsusmaa korvpallikoondislased, teiste seas näiteks Rudy Gobert, Nando de Colo, Antoine Rigaudeau, Mickael Gelabale ja Kevin Seraphin. Hooajal 2009/10 tuldi Prantsusmaa meistriks, eelmine hooaeg lõpetati kaheksandal kohal.