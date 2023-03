Konontšuk: pärast sellist võitu on tunne hea ja enesekindlus suur!

"Mäng näitas, et võime kõigiga mängida siin liigas. Oleme varemgi mänginud meeskondadega, kelle eelarve on meist palju suurem, aga oleme tõestanud, et raha ei mängi, mängib ikkagi hing. Näitasime, et meil on tahtmist ja hinge rohkem," ütles Kalev/Cramo parimana 17 punkti toonud Artur Konontšuk.

"Juba väljaku peal hõiskasime ja kargasime ja karjusime. Emotsioonid on väga kõvad!" rääkis Konontšuk sellest, mis pärast lõpuvilet toimus. "Mis siis, et polnud kodupubliku ees. Aga teadsime, et oleme ikka päris suure saavutuse ära teinud. Sellist meeskonda nagu Bambergi igal hooajal ei võida. Ikka väga õnnelikud olime!"

Poolfinaalis läheb Kalev/Cramo vastamisi Prantsusmaa kõrgliigas kolmandat kohta hoidva klubi Cholet'ga. "Meeskonnad on erinevad, peab erinevat moodi neile lähenema. Peame ette valmistama, kõik taktikaliselt üle vaatama," arutles Konontšuk. "Teame, et see Prantsusmaa meeskond on isegi tugevam Bambergist. Omamoodi meeskond, väga kiire stiiliga. Aga pärast sellist võitu tunne on hea ja enesekindlus on ka suur."