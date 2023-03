Kitsing: kindlasti ei ole meil töö veel tehtud

"Ilmselgelt väga rahul, et saime poolfinaali ja kordasime seda saavutust, mis kunagi Tartu Rock tegi. Aga kindlasti ei ole meil töö veel tehtud, läheme ikkagi seda kõige kõrgemat kohta püüdma," lubas Kristjan Kitsing.

"Paar olukorda olid ärevad ja asjad ei tulnud välja, aga jätsime pea külmaks ja suutsime rahu säilitada, toetusime üksteisele sel raskel hetkel. Sealt see kõik tuli," rääkis Kitsing edu võtmest. "Võtame mängu korraga, ei mõtle üldse tuleviku peale. Siis vaatame, kus oleme, kui kõik läbi on."

Poolfinaalis läheb Kalev/Cramo vastamisi Prantsusmaa kõrgliigas kolmandat kohta hoidva klubi Cholet'ga. "Oma liigas on nad kolmandad praegu, see on päris kõva näitaja. Me pole veel nendega tutvust teinud, videot pole vaadanud, aga arvan, et nad on päris kõva pähkel," sõnas Kitsing.