Rannula: sakslased olid pinges, meie mäng oli vabam

"Loomulikult olen rahul. Usun, et suutsime teha esimesest mängust õiged järeldused ja mängijate vaimne valmisolek oli väga hea. Need kaks asja kokku ja tegime hea mängu," ütles Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. "Esimeses mängus jäime natuke nende kaitsemänguga hätta, aga leidsime need väikesed võtmed üles, kust natuke paremad viskekohad saada. Usun, et sakslased olid päris pinges ka, neil oli suur kohustus võita. Meie mäng oli natuke vabam. Mul on poiste üle väga hea meel!"

Poolfinaalis läheb Kalev/Cramo vastamisi Prantsusmaa kõrgliigas kolmandat kohta hoidva klubi Cholet'ga. "Me ju kogu aeg teeme Taaveti ja Koljati võitlust. Vastased on meil suurte eelarvetega, väga hästi komplekteeritud," rääkis Rannula. "Ausalt öeldes ei ole veel väga täpselt uurinud ja vaadanud nende mängu. Aga kindlasti anname lahingu! Hästi oluline jälle, kuidas siin kodus minema saame."