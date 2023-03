Lillemets: tahaks ikka MM-ile ka saada ja seal korraliku tulemuse teha

"Väga meeldiv, et niimoodi tuldi vastu ja tore on näha inimesi, kes kaasa elavad ja kõike seda kõrvalt näevad. See on ikka raske töö, mis 95 protsenti kardinate taga toimub ja nemad on sellega kõige paremini kursis, teavad, mis sinna sisse on läinud. Seda magusam on neile vastu anda selline hea tulemus," ütles Lillemets. "Enamik soovivad lihtsalt õnne ja tänavad vägeva emotsiooni eest, on ka neid, kes ütlevad, et ei ole uskunud ja see oli meeldiv üllatus. Olen väga tänulik kõigile, kes kaasa elasid – kohapeal, läbi teleka, kus iganes. Kes pöialt hoidsid, siis suur-suur aitäh!"

Lillemets võitis Istanbulis pronksi 6079 punktiga. Kolmandat korda krooniti kontinendi meistriks Kevin Mayer (Prantsusmaa; 6348 punkti), hõbeda teenis norralane Sander Skotheim (6318). Milliste mõtetega Lillemets pjedestaalil seisis? "Korraks vaatasin areeni peale ja mõtlesin, et vau, ma jõudsin siia! See hetk koitis, millega olen hakkama saanud," meenutas Lillemets. "Aga ma arvan, et see Euroopa kolmas ei ole veel nii hästi kohale jõudnud. Ilmselt siin lähipäevil, kui jõuan asjade üle järele mõelda, siis tuleb see tunne jälle ja jälle tagasi. Arvan, et see on pikka aega nii."

Pikalt Lillemets loorberitele puhkama ei saa jääda, kuna peagi seisavad juba ees välislaagrid. "Ma juba ootan välishooaega. Medalit jõuan ka kindlasti nautida, aga varsti on juba laagrisse minek ja sellel nädalal juba trenni tagasi, ega puhkama ei saa jääda," nentis ta. "Suvi on ju tiitlivõistluste hooaeg, MM ootab ja trenni peab tegema kõvasti – hetkel olen ju Eestis viies mees, kes oleks MM-ile minemas. Tahaks ikka minna ka sinna võistlema ja ka seal korraliku tulemuse kokku panna. Töö läheb edasi nii pea kui võimalik. Natuke puhkan, ravin, mida on vaja ravida ja täie auruga edasi!"