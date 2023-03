Erki Nool: see oli tõeline mitmevõistluse triller

"Loomulikult oli põnevust, see oli tõeline mitmevõistluse triller, kus paljud favoriidid vigastasid jalga, mõni mees ebaõnnestus teivashüppes - nagu mitmevõistluses käib. Aga et kõige parema kaardi tõmbas välja Risto, see on suurepärane," rõõmustas pronksimehe treener Erki Nool intervjuus ERR-ile.

Olümpiavõitja andis usutlust käheda häälega, sest oli selle hoolealust ergutades kaotanud. "Risto natuke aeglaselt alustas, teise ringi keskel karjusin nii nagu torust tuli, et ta hakkaks liikuma. Natuke liiga passiivselt alustas, liiga suur risk. 1000 meetrit on liiga pisike maa, et lasta meestel liiga kaua seljataga rippuda," ütles treener.

"Ristol on kõige parem edasiminek selles, et ta on läinud oluliselt kindlamaks. Kui ta viimastel aastatel kõrgus- ja teivashüppes kolmandatel katsetel algkõrguse teinud. Sellepeale oleme keskendunud, et algkõrgustel võimalikult vähe katseid raisata. Mitmevõistlusel on energiat vaja. Närvienergia kulutamine algkõrgustel võib karmilt kätte maksta just 1000 meetris."