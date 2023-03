Nazarov eeljooksu järel: plaani täitsin ära

Eeljooksus parandas Nazarov enda hooaja tippmarki, saades ajaga 6,63 enda jooksus teise koha, mis viis ta kindlalt poolfinaali. Seni oli ta sel hooajal parimal võistlusel kirja saanud aja 6.65.

"Plaani täitsin ära, eriti energiat ei hakanud kulutama eeljooksule. Lõpumeetritel oli juba üsna hea tunne, sai suhteliselt sirge jalaga üle joone tulla," ütles Nazarov. "Siin on pigem selline rada, kus tuleb võimsalt joosta ja täiega kõik välja panna, ei ole väga põrkav rada. Selle korrektuuri teadsin juba teha ja eeljooks näitas, et keskosa oli väga tugev. Nüüd on vaja kokku võtta ja vormistada, poolfinaalis läheb sajandike mänguks ja seal peab võitlema hakkama."

"Ma ei ole nii vara kunagi pidanud eeljooksu jooksma, üsna vara pidi ärkama. Arvan, et nüüd minna hotelli, natuke puhata, lasta korra meelel puhata ja siis õhtul on terav olek juba palju parem," lisas ta.

Õhtuse osa ülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 17.30, 60 m jooksu poolfinaalid algavad kell 17.45.