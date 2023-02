Naiste meistrivõistlustel seisab ees neli kohtumist

Tihedamat perioodi naiste käsipallis alustavad kolmapäeval Reval-Sport/Kopli ja HC Tabasalu/Audentes. Naiskonnad on sel hooajal korra vastamisi läinud ning siis jäi kindlalt peale Tabasalu, kes alistas vastased 12 väravaga. Täpselt nädal pärast Tabasalu võõrustamist võtab Kopli samas kohas vastu meistriliiga liidri, Aruküla/Mistra, kellele Revali naised samuti kahes kohtumises kaotanud on.

"Eesolevates mängudes Kopli ja Tapa vastu üritame eelkõige enda mängu uuesti kiiremaks saada ning realiseerida kindlad võimalused. Oleme analüüsinud ka enda viimaseid kohtumisi ning üritame sellest lähtuvalt vigade paranduse teha. Proovime keskenduda aktiivsemale ning agressiivsemale kaitsele," analüüsis Tabasalu pallur Elle-Liis Liivas.

Reval-Sport/Mella võõrustab käesoleva nädala reedel SK Tapat. Naiskonnad läksid omavahel vastamisi karikavõistlustel, kus Reval-Spordi naised kindlalt peale jäid. Eelmises voorus võttis Mella samuti kaks punkti, kui alistati Kopli lausa 19-väravalise paremusega. Kolm päeva pärast Mellale külla sõitu, võtavad lääne-virulased kodus vastu HC Tabasalu/Audentese, kellel on sel hooajal kahel korral küll alla jäädud, kuid kõige tähtsamal hetkel, karikavõistluste pronksikohtumises, suudeti siiski vastased karistusvisete järel alistada.

"Võtame tulevat kohtumist väga tõsiselt, oleme kohati vastastega raskustes olnud. Vastastel on piisavalt võhma ja nad on meie elu raskeks teinud. Meie oleme treeningutes keskendunud vastupidavuse tõstmisele ning teeme tööd resultatiivsuse suurendamise ning pallikaotuste vähendamisega. Pingutame, et kaks punkti omale tabelisse kirja saada," ütles Mella peatreener Ella Kungurtseva tuleva kohtumise eel.

"Naistel on mängudest olnud pikem paus ja see on meile andnud võimaluse trennis tegeleda probleemide ja murekohtadega, mis on matšides esile kerkinud. Meil on ees suhteliselt väikse vahega kaks kohtumist. Usun, et oleme valmis ja eesmärk oleks üks võit kätte saada, kuid muidugi läheme mõlemale mängule isuga peale ja ei lase ennast viimastest kaotustest heidutada," lõpetas SK Tapa treener Marten Saar.

Erinevate mängude arvu juures juhib naiste meistriliigat Aruküla kuue punktiga, neile järgnevad Mella ja Tabasalu nelja peal. Reval-Sport/Koplil on kirjas üks võit ning SK Tapa ei ole veel oma punktiarvet avanud. Liiga resultatiivsustabelit juhivad Mistra Maarja Treiman ja Mella Anastasija Bušina 26 väravaga, neile järgneb ühe vähem visatud tabamusega Kopli Alina Simacheva.

Ajakava:

15.02 kell 19.00: Reval-Sport/Kopli - HC Tabasalu/Audentes (Kristiine Sport)

17.02 kell 17.15: Reval-Sport/Mella - SK Tapa/ Tapa valla SK (Kristiine Sport)

20.02 kell 18.00: SK Tapa/ Tapa valla SK - HC Tabasalu/Audentes (Tapa spordikeskus)

22.02 kell 19.00: Reval-Sport/Kopli N - Aruküla/Mistra N (Kristiine Sport)