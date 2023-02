Herrmann-Wicki lõpukiirendus tõi sakslastele kodusel MM-il esimese kulla

Mõlemad läbisid tiirud puhtalt, aga püstitiirust lahkudes juhtis Öberg koduradadel sõitnud Herrmann-Wicki ees 9,4 sekundiga. Lõpus oli sakslanna aga selgelt kiirem ja teenis karjääri teise individuaalse MM-tiitli.

Esimest korda tuli Herrmann-Wick maailmameistriks 2019. aastal Östersundis jälitussõidus. Lisaks on tal Pekingist olümpiakuld tavadistantsil.

Rootsi sai Öbergi järel ka teise medali, sest pronksile sõitis Linn Persson (0; +26,2), kes suutis jätta seljataha lamadestiirus korra eksinud norralanna Marte Olsbu Röiselandi (1; +31,3).

Kaheksa sekka mahtusid ka itaallanna Lisa Vittozzi (1; +45,8), tšehhitar Marketa Davidova (0; +50,5), sakslanna Sophia Schneider (1; +57,6) ja sloveenlanna Polona Klemencic (0; +58,1).

Eestlannadest oli 40. kohaga parim Tuuli Tomingas (1; +2.01,7). Susan Külm sai 60. (3; +2.56,4), Regina Ermits 64. (2; +3.03,1) ja Johanna Talihärm 91. koha (6; +4.47,6).

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 96 naist, nende seas neli eestlannat: Tuuli Tomingas (stardinumber 21), Susan Külm (nr 51), Johanna Talihärm (nr 70) ja Regina Ermits (nr 92).

Tomingas on sel hooajal parimal võistlusel saanud sprindis 19. ja Külm 39. koha. Talihärm pole käimasoleva hooaja jooksul veel jälitussõitu pääsenud, parimal juhul sai ta sprindis 63. koha. Ermitsa selle hooaja parim sprinditulemus on 79. koht.

Eelmisel MM-il võitis sprindis kuldmedali norralanna Tiril Eckhoff, kes tänavu ei võistle. Selle distantsi valitsev olümpiavõitja on norralanna Marte Olsbu Röiseland (stardinumber 30), kes jättis hooaja esimesed etapid vahele ja alustas võistlemist jaanuaris.

MK-sarjas on käimasoleval hooajal sprindis võisteldud viiel korral ja selles arvestuses on liider sakslanna Denise Herrmann-Wick (nr 24), kes on saanud ka ühe sprindivõidu. Veel on sel hooajal sprindis etapivõidu saanud austerlanna Lisa Theresa Hauser (nr 20), rootslanna Anna Magnusson (nr 33), rootslanna Elvira Öberg (nr 8) ja itaallanna Dorothea Wierer (nr 13). MK-sarja üldliider on prantslanna Julia Simon (nr 11).

Sprindi 60 paremat pääsevad pühapäevasesse jälitussõitu.